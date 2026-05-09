हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: कोटा मेडिकल कॉलेज में 'मौत का ऑपरेशन', 2 प्रसूताओं की मौत, 6 की किडनी फेल, मची चीख-पुकार

Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज में 'मौत का ऑपरेशन', 2 प्रसूताओं की मौत, 6 की किडनी फेल, मची चीख-पुकार

Kota News In Hindi: कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर हैं. आशंका है कि ऑपरेशन के दौरान खराब इंजेक्शन या संक्रमण ने जान ली.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 May 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के कोटा शहर से एक बेहद खौफनाक और स्वास्थ्य महकमे को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 'सिजेरियन डिलीवरी' के बाद महिलाओं के लिए अस्पताल मानों मौत का कुआं बन गया.

ऑपरेशन के बाद अब तक 2 गर्भवती महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा प्रसूताओं की हालत बेहद गंभीर है और वे जिंदगी की जंग लड़ रही हैं. इस बड़ी लापरवाही के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है.

Rajasthan News: प्रसूताओं की मौत पर भजनलाल सरकार सख्त, कोटा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर-नर्स सस्पेंड

ऑपरेशन के बाद बंद हुआ यूरिन, किडनी हुई फेल

जानकारी के मुताबिक, 3 और 4 मई को सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. ऑपरेशन के बाद इन सभी महिलाओं में यूरिन (पेशाब) बंद होने, प्लेटलेट्स तेजी से गिरने, ब्लड प्रेशर लो होने और किडनी फेल होने जैसे बेहद गंभीर लक्षण सामने आए. आशंका जताई जा रही है कि ऑपरेशन के वक्त महिलाओं को जो इंजेक्शन या दवाएं दी गईं, वे खराब थीं या फिर ऑपरेशन थिएटर (OT) में कोई जानलेवा संक्रमण (Infection) फैल गया था.

तबीयत बिगड़ने पर भी किए ऑपरेशन

अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आलम यह रहा कि पहली कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बावजूद, डॉक्टरों ने किरण और शिरीन नाम की दो अन्य गर्भवती महिलाओं की सर्जरी कर दी. ऑपरेशन के बाद इन दोनों की भी तबीयत उसी तरह बिगड़ गई. फिलहाल दवाओं, इंजेक्शन और उस ओटी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

भजनलाल सरकार एक्शन में, परिजनों का हंगामा

मामले के तूल पकड़ते ही भजनलाल शर्मा सरकार एक्शन मोड में आ गई है. जयपुर के एसएमएस (SMS) मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की दो टीमें कोटा भेजी गई हैं—एक टीम इलाज के लिए और दूसरी मामले की जांच के लिए. इस बीच स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गंभीर महिलाओं को एयर एंबुलेंस से जयपुर ले जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे आक्रोशित परिजनों ने ठुकरा दिया और अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया. राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है.

कांग्रेस का वार- 'यह मौत नहीं, सीधे तौर पर हत्या है'

इस दर्दनाक हादसे के बाद सियासत भी गरमा गई है. पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया. कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज ने इसे मौत नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. विपक्ष ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को अब तक कोटा जाने की फुर्सत क्यों नहीं मिली?

दोषियों पर दर्ज हो आपराधिक मुकदमा

इस लापरवाही में जान गंवाने वाली ज्योति नाम की महिला के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा.

Jaipur News: डेयरी संचालक के साथ युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 09 May 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज में 'मौत का ऑपरेशन', 2 प्रसूताओं की मौत, 6 की किडनी फेल, मची चीख-पुकार
कोटा मेडिकल कॉलेज में 'मौत का ऑपरेशन', 2 प्रसूताओं की मौत, 6 की किडनी फेल, मची चीख-पुकार
राजस्थान
जयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
राजस्थान
Bhilwara News: सिस्टम खुद बीमार! बागोर अस्पताल में डॉक्टरों की की, फार्मासिस्ट गायब, तड़पते मरीज
भीलवाड़ा: सिस्टम खुद बीमार! बागोर अस्पताल में डॉक्टरों की की, फार्मासिस्ट गायब, तड़पते मरीज
राजस्थान
Rajasthan News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बढ़ेंगी मुश्किलें? गोविंद डोटासरा ने लगाए ये गंभीर आरोप
राजस्थान: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बढ़ेंगी मुश्किलें? गोविंद डोटासरा ने लगाए ये गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
सलमान खान की SVC 63 का Promo Shoot, Nayanthara संग Mass Entry और Title Reveal पर बड़ा अपडेट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?
सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
हार्दिक और सूर्या RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Saturday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
इंडिया
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
ट्रेंडिंग
Video: अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू
अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू
टेक्नोलॉजी
Instagram Spam Accounts: Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers
Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget