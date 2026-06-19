बाड़मेर पुलिस ने खोला ब्लाइंड मर्डर का राज, कातिल पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

राजस्थान के बाड़मेर जिले की सदर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. प्रेम प्रसंग के चलते एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. वारदात को छुपाने के लिए आरोपियों ने शव को पानी के एक टांके में फेंक दिया था.

पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा

पुलिस पूछताछ में इस खूनी खेल की जो कहानी सामने आई, वह चौंकाने वाली थी. मृतक तेजाराम सुटाखोई जालोर में मजदूरी करता था. इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी पत्नी नेतलदेवी के गुमानसिंह राजपूत के साथ अवैध संबंध हैं. तेजाराम ने जब जालोर से घर लौटकर अपनी पत्नी से इस बारे में पूछताछ की, तो दोनों के बीच भारी विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि नेतलदेवी अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर बाड़मेर आ गई

कातिल पत्नी और आशिक गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के कुशल निर्देशन में सदर थाना पुलिस और वृत्त कार्यालय की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज कुछ ही दिनों में इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

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गहरे पानी के टांके में फेंकी थी तेजाराम की लाश

घटनाक्रम के अनुसार परिवादी महेशाराम भील निवासी गरल हाल महाबार ने गत 4 जून को सदर थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया कि उसके सगे भाई तेजाराम की लाश नौखड़ा मालपुरा फांटा के पास, सरहद हुकमानियों खांथो की ढाणी में हेमाराम जाट के करीब साढ़े तीन-चार फुट पानी वाले टांके में तैरती हुई मिली है.

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