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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार, छात्रों से वसूले थे 18,500 रुपये

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार, छात्रों से वसूले थे 18,500 रुपये

Jaipur Paramedical Exam: पैरामेडिकल परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी कराने की बड़ी साजिश का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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राजस्थान में चल रही पैरामेडिकल परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी कराने की बड़ी साजिश का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है. खोरा बीसल थाना पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कुछ छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा में नकल करवाने और पास कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी.

पुलिस के मुताबिक, 29 जून से शुरू हुई पैरामेडिकल परीक्षा के लिए प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था. जांच में सामने आया कि झुंझुनूं के एस. करन कॉलेज के पैरामेडिकल विभाग के एचओडी कृष्ण कुमार सैनी और लेक्चरर शंकर लाल जाट ने प्रभा देवी कॉलेज के संचालकों के साथ मिलकर करीब 40 से 45 छात्रों को अनुचित फायदा पहुंचाने की साजिश रची थी.

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साढ़े पांच लाख में हुआ था सौदा

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन के डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक परीक्षा में परिचित वीक्षकों यानी इनविजिलेटर्स की ड्यूटी लगवाकर नकल कराने की योजना बनाई गई थी. इसके लिए करीब साढ़े पांच लाख रुपये का सौदा हुआ था और हर छात्र से तीन पेपरों के बदले 18,500 रुपये वसूले गए थे.

पुलिस ने इन लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कृष्ण कुमार सैनी, शंकर लाल जाट, प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल और देवकृष्ण मंडीवाल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और डायरियां बरामद हुई हैं, जिनमें छात्रों के नाम, वसूली गई रकम का हिसाब और एडमिट कार्ड की पीडीएफ समेत कई अहम सबूत मिले हैं.

कोर्ट ने सभी लोगों को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा

डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक चारों आरोपियों को एसीजीएम थर्ड महानगर द्वितीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस मामले में राहत की बात यह रही कि पुलिस की मुस्तैदी से परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो सकी और पहले ही पूरा मामला सामने आ गया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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