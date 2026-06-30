पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार, छात्रों से वसूले थे 18,500 रुपये

राजस्थान में चल रही पैरामेडिकल परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी कराने की बड़ी साजिश का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है. खोरा बीसल थाना पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कुछ छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा में नकल करवाने और पास कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी.

पुलिस के मुताबिक, 29 जून से शुरू हुई पैरामेडिकल परीक्षा के लिए प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था. जांच में सामने आया कि झुंझुनूं के एस. करन कॉलेज के पैरामेडिकल विभाग के एचओडी कृष्ण कुमार सैनी और लेक्चरर शंकर लाल जाट ने प्रभा देवी कॉलेज के संचालकों के साथ मिलकर करीब 40 से 45 छात्रों को अनुचित फायदा पहुंचाने की साजिश रची थी.

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साढ़े पांच लाख में हुआ था सौदा

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन के डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक परीक्षा में परिचित वीक्षकों यानी इनविजिलेटर्स की ड्यूटी लगवाकर नकल कराने की योजना बनाई गई थी. इसके लिए करीब साढ़े पांच लाख रुपये का सौदा हुआ था और हर छात्र से तीन पेपरों के बदले 18,500 रुपये वसूले गए थे.

पुलिस ने इन लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कृष्ण कुमार सैनी, शंकर लाल जाट, प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल और देवकृष्ण मंडीवाल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और डायरियां बरामद हुई हैं, जिनमें छात्रों के नाम, वसूली गई रकम का हिसाब और एडमिट कार्ड की पीडीएफ समेत कई अहम सबूत मिले हैं.

कोर्ट ने सभी लोगों को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा

डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक चारों आरोपियों को एसीजीएम थर्ड महानगर द्वितीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस मामले में राहत की बात यह रही कि पुलिस की मुस्तैदी से परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो सकी और पहले ही पूरा मामला सामने आ गया.

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