राजस्थान के झुंझुनू जिले के 400 साल पुराने इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने की तैयारी को लेकर अब राज्य की सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है.

बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बालमुकुंद आचार्य के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम की विरोधी रही है. उसने राम मंदिर का विरोध किया था. भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अब भगवान राम के नाम पर बसने वाले गांव का विरोध कर रही है. कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि उसे श्रीरामपुर नाम से ऐतराज क्यों है.

Jodhpur News: एक थप्पड़ से शुरू दुश्मनी ने ली कबड्डी खिलाड़ी की जान, धरने पर बैठे परिजन

कांग्रेस ने भी किया पलटवार

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ सियासी रोटियां सेंकने के लिए नाम बदलने की पॉलिटिक्स कर रही है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह लोगों को रोटी और रोजगार कब मुहैया कराएगी.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस्लामपुर का नाम बदलने के बाद हर किसी को खाना, बिजली-पानी, सड़क और रोजगार जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. उनके मुताबिक भाजपा सिर्फ जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के गैर जरूरी कदम उठाती है. वह नफरत की राजनीति करती है.

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है इस्लामपुर

इस्लामपुर गांव का इतिहास से गहरा नाता है. यहां राजपूत और मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं. बताया जाता है कि करीब 400 साल पहले राजपूतों द्वारा दी गई जमीन पर यहां के मुसलमान बसे थे.

Udaipur News: एडवेंचर राइड बनी आफत, 70 फीट ऊपर जिपलाइन पर अटके पर्यटक, थमीं रही सांसें

स्थानीय इतिहास के अनुसार, यहां पठान समुदाय के लोग राजपूत रियासतों के लिए लड़ने का काम करते थे. यही वजह है कि इस्लामपुर को लंबे समय तक हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल माना जाता रहा है. अब गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने की तैयारी के बीच यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बन गया है.