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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: 400 साल पुराने इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने की तैयारी, BJP-कांग्रेस में छिड़ा संग्राम

Rajasthan: 400 साल पुराने इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने की तैयारी, BJP-कांग्रेस में छिड़ा संग्राम

Islampur Name Rename: राजस्थान के झुंझुनू में 400 साल पुराने इस्लामपुर गांव का नाम श्रीरामपुर करने की तैयारी पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: पंकज यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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राजस्थान के झुंझुनू जिले के 400 साल पुराने इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने की तैयारी को लेकर अब राज्य की सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है.

बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बालमुकुंद आचार्य के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम की विरोधी रही है. उसने राम मंदिर का विरोध किया था. भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अब भगवान राम के नाम पर बसने वाले गांव का विरोध कर रही है. कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि उसे श्रीरामपुर नाम से ऐतराज क्यों है.

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कांग्रेस ने भी किया पलटवार

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ सियासी रोटियां सेंकने के लिए नाम बदलने की पॉलिटिक्स कर रही है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह लोगों को रोटी और रोजगार कब मुहैया कराएगी.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस्लामपुर का नाम बदलने के बाद हर किसी को खाना, बिजली-पानी, सड़क और रोजगार जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. उनके मुताबिक भाजपा सिर्फ जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के गैर जरूरी कदम उठाती है. वह नफरत की राजनीति करती है.

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है इस्लामपुर

इस्लामपुर गांव का इतिहास से गहरा नाता है. यहां राजपूत और मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं. बताया जाता है कि करीब 400 साल पहले राजपूतों द्वारा दी गई जमीन पर यहां के मुसलमान बसे थे.

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स्थानीय इतिहास के अनुसार, यहां पठान समुदाय के लोग राजपूत रियासतों के लिए लड़ने का काम करते थे. यही वजह है कि इस्लामपुर को लंबे समय तक हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल माना जाता रहा है. अब गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने की तैयारी के बीच यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बन गया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Islampur BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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