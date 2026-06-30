Karauli News: सड़क पर टूटकर पड़ी थी मौत..! बाइक सवारों को लगा 11 केवी बिजली लाइन से करंट; तीन दोस्त की मौत
Karauli News In Hindi: करौली में बिजली विभाग की लापरवाही ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. सड़क पर टूट कर पड़ी 11 केवी बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई.
राजस्थान के करौली जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां करंट लगने से एक साथ तीन घरों के चिराग बुझ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
दरअसल, राजस्थान के करौली में बिजली विभाग की लापरवाही ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. बताया गया कि सड़क पर काफी देर से 11 केवी बिजली लाइन का टूटा हुआ तार पड़ा था, लेकिन उसे हटाने या बिजली सप्लाई बंद कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई.
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करंट का झटका लगने से बाइक सवारों की मौके पर मौत
इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां से गुजर रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक करंट प्रवाहित तार की चपेट में आई, तीनों को जोरदार बिजली का झटका लगा और झुलसने की वजह से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष ने की पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग
राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. सीधे तौर पर लापरवाही का नतीजा बताया है. सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने और व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है. यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि जब सड़क पर हाईटेंशन तार गिरा था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर ऐसी घोर लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर कब तक चुकानी पड़ेगी?
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