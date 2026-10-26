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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 3 और गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 22 आरोपी

राजस्थान: अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 3 और गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 22 आरोपी

राजस्थान में बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक 22 आरोपी पकड़े जा चुके हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में 5 हजार रुपये का इनामी दानवीर भी शामिल है. इसके अलावा बलराम उर्फ पप्पू और राजो उर्फ राजू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 22 हो गई है. पुलिस अब भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

राजस्थान पुलिस इस हत्याकांड में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में तीन और आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है. गिरफ्तार आरोपियों में दानवीर पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था. वहीं, बलराम उर्फ पप्पू और राजो उर्फ राजू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

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पुलिस की कार्रवाई से इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, अभी कुछ अन्य आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस की जांच और तलाश का सिलसिला जारी है.

खनन विवाद में हुई थी पूर्व विधायक की हत्या

अतर सिंह भड़ाना की हत्या के पीछे खनन विवाद को वजह बताया गया है. यह वारदात 11 अक्टूबर को भरतपुर में हुई थी. भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है. इस घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा हुई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

खनन से जुड़े विवाद में पूर्व विधायक की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद जांच में शामिल पुलिस टीम की कार्रवाई आगे भी जारी है.

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फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी

इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का प्रयास है कि मामले में फरार चल रहे सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. फिलहाल, तीन और गिरफ्तारियों के बाद जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Atar Singh Bhadana
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