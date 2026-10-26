राजस्थान: अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 3 और गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 22 आरोपी

बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में 5 हजार रुपये का इनामी दानवीर भी शामिल है. इसके अलावा बलराम उर्फ पप्पू और राजो उर्फ राजू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 22 हो गई है. पुलिस अब भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

राजस्थान पुलिस इस हत्याकांड में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में तीन और आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है. गिरफ्तार आरोपियों में दानवीर पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था. वहीं, बलराम उर्फ पप्पू और राजो उर्फ राजू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

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पुलिस की कार्रवाई से इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, अभी कुछ अन्य आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस की जांच और तलाश का सिलसिला जारी है.

खनन विवाद में हुई थी पूर्व विधायक की हत्या

अतर सिंह भड़ाना की हत्या के पीछे खनन विवाद को वजह बताया गया है. यह वारदात 11 अक्टूबर को भरतपुर में हुई थी. भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है. इस घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा हुई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

खनन से जुड़े विवाद में पूर्व विधायक की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद जांच में शामिल पुलिस टीम की कार्रवाई आगे भी जारी है.

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फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी

इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का प्रयास है कि मामले में फरार चल रहे सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. फिलहाल, तीन और गिरफ्तारियों के बाद जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है.