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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान1 नवंबर को रामलीला मैदान कांग्रेस दिखाएगी ताकत, राजस्थान से पहुंचेंगे 1 लाख लोग!

1 नवंबर को रामलीला मैदान कांग्रेस दिखाएगी ताकत, राजस्थान से पहुंचेंगे 1 लाख लोग!

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन के दल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजन करने जा रहे हैं. इस महारैली में राजस्थान से एक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Oct 2026 10:29 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर को रद्द किए जाने की मांग को लेकर 1 नवंबर 2026 को इंडिया गठबंधन के दल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहे हैं. इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है.

कांग्रेस पार्टी ने इस रैली में राजस्थान से एक लाख लोगों को बुलाने का प्लान तैयार किया है. राजस्थान से ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी इस रैली में हो, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज राजधानी जयपुर में बड़ी बैठक की.

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राजस्थान से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का लक्ष्य

इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ खासतौर पर शामिल हुए. इस बैठक में दिल्ली के प्रदर्शन को सफल बनाने और राजस्थान से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई.

'राजस्थान से एक लाख अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद'

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान से एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य दिल्ली में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन आयोजित करना है और राजस्थान की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी.

'दबाव के चलते सुधार कर रही सरकार'

वेणुगोपाल ने एसआईआर को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही. उन्होंने दावा किया कि दबाव के चलते सरकार लगातार सुधार कर रही है. साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को भी दोहराया. उन्होंने फिर से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा. देश की जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता. 

राजस्थान कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने की है. जयपुर की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के बीच दिल्ली प्रदर्शन की रणनीति पर मंथन हुआ.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Oct 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
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