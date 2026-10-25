1 नवंबर को रामलीला मैदान कांग्रेस दिखाएगी ताकत, राजस्थान से पहुंचेंगे 1 लाख लोग!

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर को रद्द किए जाने की मांग को लेकर 1 नवंबर 2026 को इंडिया गठबंधन के दल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहे हैं. इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है.

कांग्रेस पार्टी ने इस रैली में राजस्थान से एक लाख लोगों को बुलाने का प्लान तैयार किया है. राजस्थान से ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी इस रैली में हो, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज राजधानी जयपुर में बड़ी बैठक की.

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राजस्थान से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का लक्ष्य

इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ खासतौर पर शामिल हुए. इस बैठक में दिल्ली के प्रदर्शन को सफल बनाने और राजस्थान से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई.

'राजस्थान से एक लाख अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद'

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान से एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य दिल्ली में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन आयोजित करना है और राजस्थान की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी.

'दबाव के चलते सुधार कर रही सरकार'

वेणुगोपाल ने एसआईआर को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही. उन्होंने दावा किया कि दबाव के चलते सरकार लगातार सुधार कर रही है. साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को भी दोहराया. उन्होंने फिर से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा. देश की जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता.

राजस्थान कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने की है. जयपुर की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के बीच दिल्ली प्रदर्शन की रणनीति पर मंथन हुआ.

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