Kota News: वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, थाने में भी हुई हिंसा, 20 लोग डिटेन

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र के अमरकुआं इलाके में वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई रविवार को बड़े विवाद में बदल गई. वन विभाग की टीम जब वन भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण को रोकने पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पहले मौके पर और बाद में थाने के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हो गईं. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों और वन विभाग के कर्मचारियों समेत कई लोग घायल हुए हैं.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अमरकुआं क्षेत्र में वन भूमि पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाए जा रहे थे. विभाग को इसकी सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची. डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि वहां करीब 5 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा था. टीम ने निर्माण रुकवाने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया.

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वन विभाग का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान विभागीय कर्मचारियों पर पथराव किया गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसके बाद अधिकारी और कर्मचारी शिकायत दर्ज कराने के लिए रानपुर थाने पहुंच गए.

थाने के बाहर जुटे सैकड़ों ग्रामीण

वन विभाग की कार्रवाई से नाराज ग्रामीण भी बड़ी संख्या में रानपुर थाने पहुंच गए. ग्रामीणों का कहना था कि वे कई वर्षों से उस इलाके में रह रहे हैं और अचानक उनके घरों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी थी.

रात करीब 8 बजे तक थाने के बाहर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए. दोनों पक्षों की बात सुनने और विवाद को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन माहौल लगातार गर्म होता गया.

बातचीत के बीच भड़का विवाद, शुरू हुआ पथराव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थाने के अंदर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत चल रही थी. इसी दौरान बाहर मौजूद लोगों के बीच कहासुनी बढ़ गई और हालात अचानक बिगड़ गए. कुछ ही देर में दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया.

उपद्रव के दौरान वन विभाग की कैंपर गाड़ी, पुलिस वाहनों और आसपास खड़ी निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया. कई वाहनों के शीशे टूट गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा.

इस हिंसक झड़प में एएसआई सतीश चंद सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं दो वनकर्मियों को भी चोटें आई हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया.

घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया. देर रात तक इलाके में पुलिस की निगरानी जारी रही.

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कई लोगों को हिरासत में लिया गया

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता देवा भड़क, जो कृषि उपज मंडी कोटा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, समेत करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है और वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस और वन विभाग दोनों की ओर से अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. मामले की जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.