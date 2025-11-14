Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी. बारां जिले में अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान हुआ था.
चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'मतगणना 14 नवम्बर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां के सेमिनार हॉल में होगी. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम रहेंगे और पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी.”
इस उपचुनाव में 80.21 प्रतिशत मतदान हुआ. इस क्षेत्र में कुल 2,28,264 मतदाता हैं. उल्लेखनीय है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई है.
अंता उपचुनाव : राजस्थान में 8वां बाइ इलेक्शन
सत्तारूढ़ भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनाव मैदान में हैं. कुल 15 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं जिनमें निर्दलीय नरेश मीणा भी शामिल हैं. नरेश मीणा ने पिछले साल टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव लड़ा था और उनपर चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी को थप्पड़ मारने और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा था.
राजस्थान में दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तहत यह आठवां विधानसभा उपचुनाव है.
पिछले साल नवंबर में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. मई 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. दो सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हुए थे. सत्तारूढ़ भाजपा ने उन सात में से पांच सीटें जीती थीं.
राज्य की 200 सीट वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास इस समय 118 विधायक हैं. कांग्रेस के पास 66, भारत आदिवासी पार्टी के पास चार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास दो और राष्ट्रीय लोकदल के पास एक विधायक है.
