'बडे-बड़े मुस्लिम देशों में PM मोदी को...', अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान

अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े-बड़े मुस्लिम देशों में मिलने वाला सम्मान पूरे देश का सम्‍मान है. चिश्ती ने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बुलंदियों की तरफ जा रहा है.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि आज के दौर में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो छवि बनी है, वह हम सभी के लिए गर्व की बात है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को एक मजबूत, भरोसेमंद और सम्मानित देश के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े-बड़े मुस्लिम देशों में जो सम्मान मिला है और वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है, वह केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश और हर नागरिक का सम्मान है.

'पीएम मोदी का सम्मान, पूरे देश का सम्मान'

उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होता है, तो वह पूरे हिंदुस्तान का सम्मान होता है. यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है और वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है. यह इस बात का प्रतीक है कि भारत गंगा-जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और सभी धर्मों के सम्मान को महत्व देता है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देख रही है.

'मोदी के नेतृत्व में देश बुलंदियां छू रहा देश'

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है. ऐसे समय में सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें, आगे आएं और भारत को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने देश की साझा संस्कृति, सामाजिक एकता और गंगा-जमुनी तहजीब पर जोर देते हुए कहा कि इस बार उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से जो पैगाम दिया गया है, वह देश में आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला है.

भारत एक धार्मिक मूल्यों वाला देश- चिश्ती

उन्होंने कहा कि भारत एक धार्मिक मूल्यों वाला देश है, जहां सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं. यहां होने वाले हर धार्मिक आयोजन देश की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ते हैं और समाज में प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं.

चिश्ती ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम होते हैं. इन आयोजनों से लोगों के बीच आपसी मेल-जोल बढ़ता है और एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को समझने व अपनाने का अवसर मिलता है. यही भारत की गंगा-जमुनी तहजीब है, जो सदियों से देश की पहचान रही है और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती आई है.