अजमेर दरगाह मामला: हाईकोर्ट में जवाब दाखिल, 19 सितंबर को सुनवाई

अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने अपने जवाब लिखित में दाखिल कर दिया है. इस मामले को लेकर अलग-अलग पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी हैं. इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चल रहे मामले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ही हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया.

अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताकर वहां पूजा-अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि, अजमेर की जिला अदालत में सिविल सूट दाखिल करने वाले महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार समेत अन्य पक्षकारों ने हाईकोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है. वहीं, इस मामले पर अब 19 सिंतबर को जिला अदालत सुनावाई करेगा.

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सवाल

पक्षकारों ने अपने जवाब में मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि मामले को लटकाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उनका तर्क है कि अजमेर की जिला अदालत ने कुछ लोगों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मंजूरी दी है, इसलिए मुस्लिम पक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि अजमेर की जिला अदालत को मामले की सुनवाई जल्द पूरी कर अपना फैसला सुनाना चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से अदालत में ऐसे कई सबूत पेश किए गए हैं, जिनसे यह साबित हो जाएगा कि अजमेर में जिस जगह पर वर्तमान में दरगाह है, वहां पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और मंदिर की जगह पर बाद में दरगाह बनाई गई.

अदालत में सबूतों को किया गया पेश

परमार ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में दरगाह पर पूजा-अर्चना की कोई परंपरा नहीं है. उन्होंने अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपने दावों से जुड़े सबूत पेश किए जाने की बात कही. वहीं, निर्वाणी अणी अखाड़े के महंत और अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष महंत विष्णु दास ने कहा कि अगली सुनवाई में हाईकोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की जाएगी. उनका कहना है कि विवाद से जुड़ी सुनवाई अजमेर की जिला अदालत में बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से चलती रहे.

19 सितंबर को सुनवाई

दरगाह विवाद मामले में अजमेर की जिला अदालत में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी. वहीं, पक्षकार बनाए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में दाखिल याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और अजमेर जिला अदालत की कार्यवाही पर है.