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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर दरगाह मामला: हाईकोर्ट में जवाब दाखिल, 19 सितंबर को सुनवाई

अजमेर दरगाह मामला: हाईकोर्ट में जवाब दाखिल, 19 सितंबर को सुनवाई

अजमेर दरगाह केस में हाई कोर्ट में पक्षकारों ने अपने जवाब लिखित में दाखिल कर अपनी दलील सामने रखी है. वहीं, हिंदू पक्ष ने मस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल किए गए याचिका पर सवाल उठाए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 01 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने अपने जवाब लिखित में दाखिल कर दिया है. इस मामले को लेकर अलग-अलग पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी हैं. इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चल रहे मामले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ही हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया. 

अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताकर वहां पूजा-अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि, अजमेर की जिला अदालत में सिविल सूट दाखिल करने वाले महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार समेत अन्य पक्षकारों ने हाईकोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है. वहीं, इस मामले पर अब 19 सिंतबर को जिला अदालत सुनावाई करेगा.

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मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सवाल

पक्षकारों ने अपने जवाब में मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि मामले को लटकाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उनका तर्क है कि अजमेर की जिला अदालत ने कुछ लोगों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मंजूरी दी है, इसलिए मुस्लिम पक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि अजमेर की जिला अदालत को मामले की सुनवाई जल्द पूरी कर अपना फैसला सुनाना चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से अदालत में ऐसे कई सबूत पेश किए गए हैं, जिनसे यह साबित हो जाएगा कि अजमेर में जिस जगह पर वर्तमान में दरगाह है, वहां पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और मंदिर की जगह पर बाद में दरगाह बनाई गई.

अदालत में सबूतों को किया गया पेश

परमार ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में दरगाह पर पूजा-अर्चना की कोई परंपरा नहीं है. उन्होंने अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपने दावों से जुड़े सबूत पेश किए जाने की बात कही. वहीं, निर्वाणी अणी अखाड़े के महंत और अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष महंत विष्णु दास ने कहा कि अगली सुनवाई में हाईकोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की जाएगी. उनका कहना है कि विवाद से जुड़ी सुनवाई अजमेर की जिला अदालत में बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से चलती रहे.

19 सितंबर को सुनवाई

दरगाह विवाद मामले में अजमेर की जिला अदालत में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी. वहीं, पक्षकार बनाए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में दाखिल याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और अजमेर जिला अदालत की कार्यवाही पर है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Ajmer Dargah Dispute Case
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