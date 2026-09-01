जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार (1 सितम्बर) सुबह बाड़मेर पहुंचे. बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पायलट ने भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया.

सचिन पायलट ने कहा, "रविवार को जयपुर में दो केंद्रों पर नीट पीजी की परीक्षा गड़बड़ी की वजह से रद्द होना और उसके अगले दिन सोमवार को एम्स की परीक्षा का रद्द होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है. इससे युवा निराश होता है. पूरे सिस्टम को ठीक किए जाने की जरूरत है."

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उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं युवाओं के लिए चिंता का विषय हैं. इससे युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. परीक्षा की तैयारी में युवा लंबे समय तक मेहनत करते हैं. ऐसे में परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने या सर्वर में दिक्कत जैसी वजहों से परीक्षा रद्द होने पर उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है.

नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग पर निशाना

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए. उन्होंने आयोग पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया. सचिन पायलट ने कहा, "समय सीमा खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष के लोगों के नामांकन पत्र दाखिल कराए गए."

बीजेपी में खींचतान का दावा, कांग्रेस के प्रदर्शन का भरोसा

पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में जबरदस्त खींचतान मची हुई है. उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा, "कांग्रेस पार्टी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी." बाड़मेर में पायलट ने एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरा, वहीं नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए.

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