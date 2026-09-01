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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट

जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट

NEET PG परीक्षा रद्द होने पर सचिन पायलट ने सिस्टम पर सवाल उठाए. उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और नगर निकाय चुनाव में आयोग की भूमिका पर भी निशाना साधा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार (1 सितम्बर) सुबह बाड़मेर पहुंचे. बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पायलट ने  भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया.

सचिन पायलट ने कहा, "रविवार को जयपुर में दो केंद्रों पर नीट पीजी की परीक्षा गड़बड़ी की वजह से रद्द होना और उसके अगले दिन सोमवार को एम्स की परीक्षा का रद्द होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है. इससे युवा निराश होता है. पूरे सिस्टम को ठीक किए जाने की जरूरत है."

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उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं युवाओं के लिए चिंता का विषय हैं. इससे युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. परीक्षा की तैयारी में युवा लंबे समय तक मेहनत करते हैं. ऐसे में परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने या सर्वर में दिक्कत जैसी वजहों से परीक्षा रद्द होने पर उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है.

नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग पर निशाना

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए. उन्होंने आयोग पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया. सचिन पायलट ने कहा, "समय सीमा खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष के लोगों के नामांकन पत्र दाखिल कराए गए."

बीजेपी में खींचतान का दावा, कांग्रेस के प्रदर्शन का भरोसा

पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में जबरदस्त खींचतान मची हुई है. उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा, "कांग्रेस पार्टी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी." बाड़मेर में पायलट ने एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरा, वहीं नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Barmer News RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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