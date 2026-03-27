क्या करती हैं राबिया सिद्धू? पिता नवजोत सिंह सिद्धू ने गिफ्ट कर दी अमृतसर वाली कोठी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने परिवार में संपत्ति का बंटवारा कर दिया है. उन्होंने अपना अमृतसर स्थित आलीशान घर उनकी बेटी राबिआ सिद्धू को दिया गया है, जबकि बाकी संपत्ति बेटे के हिस्से में गई है. सिद्धू ने इसे ईमानदार कमाई का पारदर्शी बंटवारा बताया है.

राबिया सिद्धू इन दिनों तेजी से चर्चा में आ रही हैं. वह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की बेटी नहीं, बल्कि एक पेशेवर परिधान डिजाइनर और डिजिटल माध्यम से जुड़ी रचनाकार भी हैं. उन्होंने लंदन के इस्टिटुटो मारांगोनी और सिंगापुर के लासेल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स से पढ़ाई की है. राबिया की पहचान एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में बन रही है जो परिधान, मीडिया और डिजिटल दुनिया को साथ लेकर चल रही है.

डिजिटल दुनिया में मजबूत पकड़

राबिया फिलहाल अपने पिता के यूट्यूब चैनल नवजोत सिद्धू आधिकारिक की सामग्री रणनीति संभाल रही हैं. यहां वह पारंपरिक राजनीतिक भाषणों की बजाय प्रेरणादायक कहानियां, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें और जीवन से जुड़े अनुभव साझा करवाती हैं.

उनकी यही सोच उन्हें बाकी राजनीतिक परिवारों से अलग बनाती है. सामाजिक माध्यमों पर भी उनकी अच्छी-खासी पहचान बन रही है, खासकर चित्र-साझा मंच पर.

राजनीति में भी दिखा दम

हालांकि राबिया का मुख्य ध्यान परिधान और डिजिटल माध्यम पर है, लेकिन उन्होंने समय-समय पर राजनीति में भी सक्रियता दिखाई है. अमृतसर में अपने पिता के चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषण और आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींचा. उनकी मौजूदगी से साफ दिखता है कि वह सिर्फ पर्दे के पीछे ही नहीं, बल्कि सामने आकर भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

राबिया सिद्धू की कहानी यह दिखाती है कि आज के राजनीतिक परिवारों की नई पीढ़ी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती. वे डिजिटल मंचों, निजी पहचान और वैश्विक अनुभव के जरिए अपनी अलग छवि बना रहे हैं.

राबिया ने परिधान डिज़ाइनिंग को रचनात्मक कहानी कहने के साथ जोड़कर एक नया रास्ता चुना है, जिससे वह युवाओं से आसानी से जुड़ पा रही हैं.

क्यों बढ़ी अचानक चर्चा?

मार्च 2026 में जब सिद्धू ने अपनी संपत्ति के बंटवारे का ऐलान किया और अमृतसर वाला घर राबिया के नाम करने की बात कही, तभी से उनकी चर्चा तेज हो गई.

राबिया सिद्धू का सफर अभी शुरू ही हुआ है. जिस तरह से वह परिधान, मीडिया और डिजिटल प्रभाव को साथ लेकर चल रही हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में वह एक बड़ा नाम बन सकती हैं.

फिलहाल, संपत्ति बंटवारे के इस फैसले ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन उनकी असली पहचान उनके काम और डिजिटल प्रभाव से बन रही है.