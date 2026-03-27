Punjab: जालंधर में छत तोड़ते समय बड़ा हादसा, मलबा गिरने से चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत

Punjab News: पंजाब के जालंधर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक पुरानी छत तोड़ते समय हादसा हो गया, जिसमें चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, 38 साल के दिनेश साहनी और 33 साल के राजा साहनी छत तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी अचानक छत ढह गई और दोनों मलबे के नीचे दब गए. मृतक तुरंत दम तोड़ गए.

मृतकों की पहचान बिहार के रहने वाले के रूप में हुई है. वे मूल रूप से समस्तीपुर जिले के कमला भगवानपुर गांव के निवासी थे, लेकिन वर्तमान में बुलंदपुर में रह रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. राजा साहनी की पत्नी प्रमिला देवी ने बताया कि उनका पति अपने चाचा-ससुर के साथ ठेकेदार के लिए यह काम कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि काम को सुरक्षित तरीके से जेसीबी मशीन से करना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार ने इसे हाथ से कराया. प्रमिला देवी ने कहा कि इस लापरवाही की वजह से दोनों की जान चली गई.

मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. थाना 8 के जांच अधिकारी एएसआई गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. मृतक परिवार के सदस्य के बयान के आधार पर ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है?

स्थानीय लोग इस हादसे से सदमे में हैं और इसे जिम्मेदारी की कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम बता रहे हैं. प्रशासन ने परिवार को न्याय दिलाने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है. इस खतरनाक हादसे ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है.