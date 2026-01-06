Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में सोमवार को धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि रातें अभी भी काफी ठंडी बनी हुई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार से 9 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है. मंगलवार को भी कुछ हिस्सों में धूप की चमक नजर आ सकती है.

पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 3.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तापमान सामान्य सीमा के करीब पहुंच गया है. दूसरी ओर न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की कमी आई है. बठिंडा और फरीदकोट 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य के सबसे ठंडे जिले रहे.

18 जिलों में कोहरा, 6 में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला शामिल हैं.

वहीं फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है.

4 दिनों में 3 डिग्री तक कम हो सकता है तापमान

उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जो हवा के चक्र के रूप में बना हुआ है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर ऊंचाई पर तेज गति जेट हवाएं चल रही हैं, जिनकी गति काफी ज्यादा है. इसका असर आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है. अगले चार दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक घटने की संभावना है.

जानें अगले 3 दिनों के दौरान कहां कैसा रहेगा मौसम?

7 जनवरी को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है.

वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, पटियाला और मलेरकोटला में कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है. मौसम सूखा रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

8 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है. वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, पटियाला और मलेरकोटला में शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम सूखा रहेगा.

9 जनवरी – अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा और मानसा में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है. मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश नहीं होगी.