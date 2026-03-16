Punjab Moga Road Accident: पंजाब के मोगा जिले में बाघा पुराना कस्बे के पास गांव राजियाना के नजदीक रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद फरीदकोट मेडिकल कॉलेज (Faridkot Medical College) रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार पति-पत्नी जुगाड़ू रेहड़ी पर सवार होकर मेले में खिलौनों की दुकान लगाने के लिए जा रहे थे. जब वे बाघापुराना के गांव रोडे के पास पहुंचे, तो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी जुगाड़ू रेहड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महिला ट्रक के नीचे फंस गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही हुई मौत

बड़ी मशक्कत के बाद घायल महिला को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

मेले में खिलौने बेचकर चलता था परिवार का गुजारा

मृतक की पहचान बूटा सिंह (55) पुत्र तारा सिंह निवासी गांव बांद्रा के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला की पहचान बलजीत कौर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी मेलों में खिलौनों की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे. रोजी-रोटी की तलाश में निकले इस दंपति के साथ हुआ यह हादसा पूरे इलाके के लिए बेहद दुखद बन गया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है.