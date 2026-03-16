कनाडा में मोगा के नौजवान की गोली लगने से मौत, टैक्सी सवार महिला पर होना था हमला

Punjab News: मोगा के एक नौजवान की कनाडा (Canada) में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान दविंदर सिंह, गांव दौलतपुरा नीवां के निवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दविंदर सिंह करीब चार साल पहले अपनी पत्नी के साथ बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा गया था. वहां वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था. उसकी अचानक हुई मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

बताया जा रहा है कि दविंदर सिंह कनाडा में टैक्सी चलाने का काम करता था. घटना वाले दिन भी वह अपनी टैक्सी में सवारी लेकर जा रहा था. इसी दौरान उसकी टैक्सी में बैठी एक महिला का कुछ हथियारबंद बदमाश पीछा कर रहे थे. कुछ ही देर बाद बदमाशों ने टैक्सी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे दविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कनाडा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

महिला का पीछा कर रहे थे बदमाश

जानकारी के मुताबिक जिस महिला ने टैक्सी ली थी, उसे कुछ बदमाश पहले अगवा करने की कोशिश कर चुके थे. किसी तरह वह उनके चंगुल से बचकर भाग निकली और सड़क पर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गई. दविंदर सिंह उसे लेकर वहां से निकल ही रहा था कि कुछ देर बाद वही बदमाश हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने टैक्सी का पीछा करना शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पीछा करते हुए टैक्सी को रोकने की कोशिश की और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. अचानक हुई इस गोलीबारी से दविंदर सिंह को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

वारदात के बाद महिला को लेकर फरार हुए हमलावर

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर उस महिला को अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गए. घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने आसपास के इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

दूसरी ओर, दविंदर सिंह की मौत की खबर से उसके परिवार और गांव के लोगों में गहरा दुख और गुस्सा है. परिवार के सदस्यों और गांववासियों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.