Punjab: जाम में फंसी गर्भवती... कैब में बेटी को दिया जन्म, अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर हुई डिलीवरी

Punjab Latest News: सोमवार (1 दिसंबर) दोपहर को अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर एक महिला ने चलती टैक्सी में बच्चे को जन्म दिया. यह घटना घग्गर पुल के पास हुई, जब वे पंजाब के डेराबस्सी सिविल अस्पताल जा रहे थे. बाद में टैक्सी ड्राइवर तुरंत महिला और नवजात शिशु को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को स्वस्थ घोषित कर दिया.

पत्नी को प्रसव पीड़ा अचानक शुरू हुई

यह घटना बिहार के रहने वाले विनोद रविदास के परिवार के साथ हुई, जो रामगढ़ भुड्डा क्षेत्र में एयरपोर्ट रोड के पास एक निर्माण परियोजना में काम करता है. विनोद की 25 साल की पत्नी मनीषा गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी डेट 14 दिसंबर थी. जब सोमवार को प्रसव पीड़ा अचानक तेज हो गई तो परिवार ने एम्बुलेंस के बजाय एक उबर टैक्सी बुक की और मनीषा को डेराबस्सी सिविल अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया.

भारी जाम की वजह से नहीं पहुंच पाई अस्पताल

हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहन धीरे-धीरे चल रहे थे. इस दौरान मनीषा का दर्द असहनीय हो गया और वह टैक्सी की पिछली सीट से चीखने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, टैक्सी ड्राइवर ने घग्गर पुल पर गाड़ी रोक दी. टैक्सी रुकने के बाद ड्राइवर और उसका पति विनोद बाहर निकल आए. एक महिला रिश्तेदार, जो कि टैक्सी में भी थी, उसने तुरंत सहायता की और मनीषा ने बच्ची को जन्म दिया.

15 मिनट के अंदर हुआ बच्ची का जन्म

बच्ची का जन्म लगभग 15 मिनट के अंदर हुआ. जन्म के बाद, टैक्सी तुरंत डेराबस्सी सिविल अस्पताल पहुंच गई. अस्पताल की मेडिकल टीम ने मां और नवजात शिशु को अलग कर दिया और तुरंत प्रारंभिक सहायता शुरू कर दी. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मनीषा ने एक बेटी को जन्म दिया है और मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं. सावधानी के तौर पर, उन्हें अस्पताल में रखा गया है.

इस अप्रत्याशित घटना के बाद टैक्सी ड्राइवर और महिला के परिवार की उपस्थिति की सराहना की जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी ड्राइवर का धन्यवाद भी किया.