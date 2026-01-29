पंजाब में बारिश के चलते सर्दी ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. बीते दिन अमृतसर न्यूनतम 3.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड हुआ. तो मौमस विभाग ने अगले दो दिन राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के सतह तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम बिगड़ने के कारण अमृतसर एअरपोर्ट से श्रीनगर और बैंगलोर की फ्लाईट रद्द करनी पड़ी, जिस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पडा.

बुधवार को हुई बारिश के कारण तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरावट दर्ज की गयी है. राज्य के जयादातर शहर बारिश की चपेट में हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेजी से मौसम परिवर्तन होगा. सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

30 जनवरी से एक फरवरी तक अलर्ट

मौसम विभाग की ताजा चेतवानी के मुताबिक 30 जनवरी से एक फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिस कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी. इस दौरान तेज हवाएं सर्दी एक बार फिर बढ़ा देंगी. दो फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा औसके बाद मौसम खुलने की सम्भावना है. बदले मौसम की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है.

एअरपोर्ट पर संचालन प्रभावित

बिगड़े मौसम के चलते बुधवार को अमृतसर एअरपोर्ट से घरेलू उड़ाने प्रभावित रहीं. अमृतसर- बंगलौर और अमृतसर-श्रीनगर की उड़ाने रद्द करनी पड़ीं. इसके चलते एअरपोर्ट पर यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना अकरना पड़ा. प्रबंधन के मुताबिक खराब मौसम के चलते उड़ानें रद्द करने के फैसले लेने पड़े. यात्रियों को असुविधा के लिए समझाया जा रहा है.

बारिश के चलते अगले कुछ दिन और यातायात प्रभावित रहने का अनुमान है, इसके साथ ही राज्यभर में आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट किया गया है. बुधवार की बारिश में कहीं भी नुकसान की सूचना नहीं है. इसके अलावा ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए किसानों को भी सतर्क किया गया है.