पंजाब के नवांशहर में मां के प्रेमी ने किया बेटी का कत्ल, जंगल में मिला मासूम की जला हुआ शव

पंजाब के नवांशहर में 16 वर्षीय लड़की की मां के प्रेमी ने उसका कत्ल कर दिया. इसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में ले जाकर जंगल में आग लगा दी. खुरालगढ़ गांव के जंगल में पुलिस ने लड़की की जली हुई लाश बरामद की है.

नवांशहर में गांव जाडली के रहने वाले 23 वर्षीय गुरविंदर उर्फ गोपी ने अपनी प्रेमिका 45 वर्षीय ऊषा रानी की 16 साल की बेटी अनीता की बेरहमी से हत्या कर दी. गुरविंदर ने गला घोंट कर लड़की का कत्ल किया और लाश सूटकेस में बंद करके जंगल में आग लगा दी.

मृतक की मां का आरोपी से था प्रेम संबंध

मृतक लड़की की मां ऊषा रानी का आरोपी गुरविंदर सिंह से प्रेम संबंध था, जो अक्सर उसके घर आता-जाता था. उसकी मृतक बेटी अनीता मां के प्रेम संबंधों में रुकावट बन रही थी. इसके बाद 29 मई को लड़की घर से लापता हो गई थी.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस ने पाया कि आरोपी मोटरसाइकिल पर पीछे एक सूटकेस में कुछ लेकर जा रहा है. शुक्रवार (5 जून) को पुलिस ने खुरालगढ़ के जंगल से जली हुई लाश बरामद की थी. लड़की को घर पर अकेला देखकर आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

आरोपी ने उसकी लाश को सूटकेस में डालकर अपनी मोटरसाइकिल के पीछे रखा और खुरालगढ़ गांव के जंगल में ले जाकर आग लगा दी. पुलिस ने पहले इस मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब इसे हत्या के मामले में बदल दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. फिलहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

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