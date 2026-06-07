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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब के अमृतसर में NRI की हत्या से हड़कंप, मृतक के भाई-भाभी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब के अमृतसर में NRI की हत्या से हड़कंप, मृतक के भाई-भाभी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Punjab News: एसएसपी अमृतसर देहात ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हरिके पत्तन क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव की तलाश की गई, लेकिन तेज बहाव के कारण अब तक शव बरामद नहीं हो सका है.

By : सचिन कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 Jun 2026 07:11 AM (IST)
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पंजाब के अमृतसर में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई सुनील शर्मा की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए मृतक के सगे भाई ने अपने परिवार और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. मृतक सुनील शर्मा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहते थे और 22 मई 2026 को अपनी अमृतसर स्थित कोठियों की मरम्मत और बिक्री के सिलसिले में भारत आए थे. अमृतसर पहुंचने के बाद वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गए. 23 मई को उनके मित्र गौरव कंधारी ने थाना कंबो में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनील शर्मा के भाई सतीश शर्मा उर्फ सन्नी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी. आरोप है कि पहले धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई गई और फिर सुनील शर्मा की दोनों कोठियां अपने नाम करवा ली गईं. पुलिस के अनुसार, 22 मई को प्रॉपर्टी डीलरों ने कोठी बेचने के बहाने सुनील शर्मा को बुलाया. योजना के तहत उनके खाने में नींद की गोलियां मिलाई गईं. बेहोश होने के बाद उनके भाई सतीश शर्मा और भतीजे सुनीश शर्मा ने बेसबॉल बैट से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी.

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दो नामजद आरोपी मनजिंदर सिंह और जजबीर फरार

इस हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गद्दे में लपेटकर कार में रखा और हरिके हेडवर्क्स के पास नहर में फेंक दिया. सबूत मिटाने के लिए मृतक की कार को श्री दरबार साहिब की पार्किंग में खड़ा कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई सतीश शर्मा, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा, पुत्र सुनीश शर्मा और लक्ष्मण सिंह उर्फ बल्ल को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो नामजद आरोपी मनजिंदर सिंह और जजबीर सिंह उर्फ बाबा अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

शव की खोज के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

एसएसपी अमृतसर देहात कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हरिके पत्तन क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव की तलाश की गई, लेकिन तेज बहाव के कारण अब तक शव बरामद नहीं हो सका है. इस मामले ने तब और भावुक मोड़ ले लिया जब ऑस्ट्रेलिया में रह रही सुनील शर्मा की बेटी ने एक वीडियो जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने पिता को खोजने की गुहार लगाई थी. अब पुलिस के खुलासे के बाद सामने आया है कि संपत्ति विवाद के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि मृतक के शव की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

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Published at : 07 Jun 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
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