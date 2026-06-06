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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, ढिल्लों की नियुक्ति पर उठाए थे सवाल

कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, ढिल्लों की नियुक्ति पर उठाए थे सवाल

Captain Amarinder Singh News: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब BJP अध्यक्ष बनाने से कैप्टन नाराज चल रहे थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Jun 2026 09:49 PM (IST)
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कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार (06 जून) नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. कैप्टन ने खुद ही इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री से मुलाकात हुई और पंजाब से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. 

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं.

ढिल्लों के पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनाने से कैप्टन चल रहे नाराज!

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि केवल सिंह ढिल्लों राज्य पार्टी अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फैसलों को लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं करता है. इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं भी खूब चल रहीं थी.

केवल सिंह ढिल्लों ने सुनील जाखड़ की ली है जगह

पंजाब में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलावा करते हुए 28 मई को केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. ढिल्लों ने सुनील जाखड़ की जगह ली, जो राज्य में पार्टी का प्रमुख हिंदू चेहरा थे.

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया. इस पोस्ट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी. नड्डा से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की.

कैप्टन को पोस्ट पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा कि नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हुई. इस दौरान हमने पंजाब सहित कई राजनीतिक मसलों पर चर्चा की.

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Published at : 06 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Captain Amarinder Singh BJP Punjab NEWS AMIT SHAH Kewal Singh Dhillon
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