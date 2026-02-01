'इस बार भी पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार...', बजट पर बोले पंजाब CM भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार (1 फरवरी) का पेश किए गए बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट एक बार फिर पंजाब की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

सीएम भगवंत मान ने बजट को लेकर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया. पंजाब के लोग मेहनती और उत्साही हैं. हम सब मिलकर पंजाब को दोबारा मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा करके ही रहेंगे.

बजट को लेकर भगवंत ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बजट में ना किसानों के लिए MSP पर कोई ठोस घोषणा की गई और ना ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों या उद्योग एवं टैक्स में किसी तरह की राहत दी गई. पंजाब की आर्थिक मजबूती के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ… — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 1, 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है. जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है.

सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं. देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है.