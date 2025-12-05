Punjab Farmers Protest: आज पंजाब में किसानों का ट्रेन रोको आंदोलन, 19 जिलों में देंगे धरना

Punjab Farmer Protest News: पंजाब में किसान आज रेलवे ट्रैक जाम करेंगे. लुधियाना, जालंधर और अमृतसर सहित 19 जिलों में 26 स्थानों पर किसान पटरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. यह प्रदर्शन दोपहर 1 से 3 बजे तक, यानी कुल 2 घंटों के लिए होगा. इस दौरान रेलवे ने भी ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ट्रेनों को रास्ते में रोकने, टर्मिनेट करने या रद्द करने की तैयारी की गई है. हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की गई.

यात्रियों को झेलनी पड़ सकती परेशानी

किसानों के इस विरोध के कारण 2 घंटों के समय के दौरान ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी आ सकती है, हालांकि किसानों के हाईवे पर किसी भी तरह का जाम या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा.

किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?

किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के कन्वीनर सरवण पंढेर ने बताया कि उनकी तीन मुख्य मांगें हैं. पहली मांग है बिजली संशोधन बिल-2025 को रद्द किया जाए. दूसरी मांग है कि पंजाब में लगाए जा रहे प्रीपेड बिजली मीटर हटाए जाएं. तीसरी मांग है कि पंजाब सरकार को सरकारी जमीनों की बिक्री से रोका जाए. पंढेर ने कहा कि यह आंदोलन किसानों और मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए है.

इसका मकसद सरकारों को यह मुद्दे लोगों की आवाज के तौर पर सुनने के लिए मजबूर करना है. साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी बात नहीं सुनी तो अगला कदम उनका यह रहेगा कि जबतक मांग पूरी नहीं होगी उनका प्रदर्शन नहीं बंद होगा और साथ ही राज्य में चक्का जाम भी हो सकता है.

