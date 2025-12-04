Punjab News: पंजाब के इन इलाकों में लगेगा लंबा बिजली कट, जनिए कितने घंटे गुल रहेगी बत्ती?

Punjab News: पंजाब के कई जिलों में आज बिजली बंद रहेगी, जिसके चलते सहायक कार्यकारी इंजीनियर, वितरण उप-मंडल, जैतो ने बताया कि रोमाना अल्बेला सिंह में रेलवे ग्रिड लाइन के काम के लिए 66 केवी सब-स्टेशन जैतो से चलने वाले फीडरों को बिजली आपूर्ति 4 दिसंबर, 2025 गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी.

इस दौरान, गांव चंदभान, गुमटी खुर्द, कोट कपूरा रोड, मुक्तसर रोड, जैतो शहरी, बठिंडा रोड, बाजाखाना रोड, चंदभान, कोठे संपूर्ण सिंह सहित कई गांवों को शहरी आपूर्ति और मोटर आपूर्ति बंद रहेगी. इसी तरह, 66 केवी सब-स्टेशन चैना के चलाए जाने वाले चैना, रामेआना, भगतुआना, करीरवाली, बिशनंदी, बरकंदी आदि गांवों को शहरी आपूर्ति और मोटर आपूर्ति भी बंद रहेगी.

इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति होगी प्रभावित

मोगा: 132 केवी सब-स्टेशन - इंडस्ट्री अर्बन, सूरज नगर, लंडेके अर्बन, लंडेके रूरल, ढल्लेके रूरल से चलने वाले 11 केवी फीडर जरूरी रखरखाव के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे. इससे ढल्लेके, सूरज नगर, दुन्नेके और लंडेके क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी. यह जानकारी एसडीओ इंजीनियर जसवीर सिंह और जेई रविंदर कुमार, उत्तरी उप-मंडल, मोगा ने दी.

किस कारण रहेगी इन क्षेत्रों में बिजली बंद?

गोराया: 220 केवी सब-स्टेशन पर जरूरी मरम्मत के काम के कारण, गोराया और आसपास के क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी. सब-स्टेशन से शुरू होने वाले सभी फीडर बंद रहेंगे.

फगवाड़ा: पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहायक इंजीनियर सब-डिवीजन पनस्प ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 220 केवी सब स्टेशन रिहाना जट्टां से चलते 11 के.वी नसीराबाद फीडर पर जरूरी मरम्मत के कारण नरूड़, नसीराबाद, टाडा बघाणा, रणधीरगढ़, गांव खलियाणियां, 4 दिसंबर यानी आज बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. (गुरुवार) सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक.

