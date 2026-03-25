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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: संगरूर में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराईं कार, 2 सगे भाइयों की मौत, शादी से लौट रहे थे

Punjab: संगरूर में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराईं कार, 2 सगे भाइयों की मौत, शादी से लौट रहे थे

Moonak Road Accident: पंजाब के संगरूर जिले के मूनक में सड़क हादसे में हरियाणा के दो सगे भाइयों विशाल और हिमांशु जिंदल की मौत हो गई, जो शादी से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हुए.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 11:42 AM (IST)
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Moonak Road Accident: पंजाब में संगरूर जिले के मूनक इलाके में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के दो सगे भाइयों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान फतेहाबाद जिले के जाखल निवासी सुखदर्शन जिंदल के बेटे विशाल जिंदल और हिमांशु जिंदल के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि दोनों भाई दिड़बा में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

सुबह 5 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, विशाल जिंदल (30) और हिमांशु जिंदल (25) सुबह करीब 5 बजे अपनी कार में जाखल की ओर जा रहे थे. जब वे मूनक के पास बंगा गांव में पावर ग्रिड के सामने पहुंचे, तभी उनकी कार की टक्कर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एक नौजवान गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में दूसरी कार में सवार रतिया निवासी रविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत मूनक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए संगरूर रेफर कर दिया गया.

मृतक विशाल जिंदल शादीशुदा था और उसका एक साल का बेटा है, जबकि छोटा भाई हिमांशु अविवाहित था. इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए

मूनक थाने की पुलिस ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि यदि इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो आगे की जांच की जाएगी. फिलहाल इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों की ओर ध्यान दिलाया है.

Published at : 25 Mar 2026 11:29 AM (IST)
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HARYANA NEWS Moonak Road Accident
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