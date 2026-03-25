Punjab: ब्लैकमेल कर 15 साल की लड़की से गैंग रेप, प्राइवेट ग्रुप में वीडियो डाला तो खुला राज

Punjab News: पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ इलाके में एक छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है. 15 साल की छात्रा के साथ उसके क्लासमेट और तीन अन्य दोस्तों ने कई दिनों तक गैंग रेप किया. आरोपी ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं. तीनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 15 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप का मुख्य आरोपी पीड़िता का क्लासमेट है. वह और उसके तीन दोस्त उसे धमकियां देते थे और उसे अलग-अलग एकांत स्थानों पर ले जाते थे, जहां उन्होंने उसके साथ कई बार रेप किया. क्रूरता यहीं नहीं रुकी आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया.

वीडियो ग्रुप में डाला तो खुला राज

पीड़िता ने कई दिनों तक यह सब कुछ बर्दाश्त किया. उसने अपने माता-पिता को नहीं बताया क्योंकि आरोपी उसे लगातार धमकियां देता था. मामला तब सामने आया जब गुस्से में आकर एक आरोपी ने पीड़िता का वीडियो एक निजी समूह में अपलोड किया. वीडियो वायरल होने के डर और अपमान से दुखी छात्रा ने अपने परिवार को सब कुछ बताया.

20 साल का लड़का और 3 नाबालिग गिरफ्तार

परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने चारों आरोपियों को घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी (एक नाबालिग सहपाठी), दो अन्य नाबालिग और एक 20 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 70(2), 61(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें -

पंजाब की सबसे छोटी लाभार्थी! 1 साल की मासूम को 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' से मिला नया जीवन



'पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर 1 मई को देश के सामने आएगी हकीकत' मनीष तिवारी का बड़ा दावा

