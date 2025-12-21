पंजाब में आई भीषण बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को रविवार को नई उम्मीद मिली है. दरअसल मशहूर संगीत कलाकार बादशाह ने सिख एड फाउंडेशन के सहयोग से बाढ़ प्रभावित परिवारों को पक्के घरों की चाबियां सौंपीं हैं.

अजनाला में आयोजित कार्यक्रम में बादशाह खुद मौजूद रहे और लाभार्थी परिवारों से मुलाकात कर उन्हें नए घरों की चाबियां सौंपीं. इस दौरान स्थानीय लोग, स्वयंसेवक और राहत कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

पिछले मानसून में आई अभूतपूर्व बाढ़ ने पंजाब के कई जिलों में भारी तबाही मचाई थी. हजारों परिवारों के घर, खेती और आजीविका पूरी तरह बर्बाद हो गई थी. शुरुआती राहत में खाने-पीने और इलाज की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन स्थायी छत की कमी सबसे बड़ी चिंता बनी रही.

इस पहल के तहत उन परिवारों को पूरी तरह बने पक्के घर दिए गए, जिन्होंने बाढ़ में सब कुछ खो दिया था. ये घर भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, ताकि परिवार सुरक्षित जीवन शुरू कर सकें.

कार्यक्रम में बोलते हुए बादशाह ने कहा, "पंजाब ने मुझे पहचान दी है. जब यहां के लोग मुश्किल में हों, तो उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है. ये घर सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं हैं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और नई शुरुआत का प्रतीक हैं."

घर पाने वाले एक लाभार्थी ने कहा, "बाढ़ के बाद हमें लगा था कि सब खत्म हो गया. अब बच्चों के सिर पर छत है और जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है." एक अन्य लाभार्थी ने कहा, "यह सिर्फ घर नहीं, हमारे आत्मसम्मान की वापसी है."

सिख एड फाउंडेशन के साथ मिलकर इस पहल को स्थानीय स्तर पर लागू किया गया, ताकि मदद सही और सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके. आयोजकों ने कहा कि यह प्रयास दिखाता है कि आपदा के बाद सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है.

बादशाह ने आगे भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहने का भरोसा जताया और अन्य लोगों से भी आगे आकर पुनर्निर्माण में योगदान देने की अपील की.