क्या एक हो जाएंगे अकाली दल के दोनों गुट? एक तस्वीर से पंजाब में शुरू हुई चर्चा

क्या शिरोमणि अकाली दल के दोनों गुट एक हो जाएंगे, पंजाब के सियासी कॉरिडोर में ये चर्चा शुरू है. इस बात की चर्चा आज (24 फरवरी) इस वजह से शुरू हुई है क्योंकि अकाली दल के बागी नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सुरजीत सिंह रखड़ा आज अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से चंडीगढ़ अदालत में गर्मजोशी से मिले. दरअसल आज तीनों नेता चंडीगढ़ अदालत में एक कोर्ट केस के मामले मैनेजर होने गए थे. मामला 2021 का है, जब अकाली दल ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के पास प्रदर्शन किया था. इस सम्बन्ध में सेक्टर 3 पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था.

'आओ जी माझे दे जरनैल साहब'

आज इस मामले में तीनों नेता चंडीगढ़ अदालत में पेश होने आए थे. प्रेम सिंह चंदूमाजरा बिक्रम सिंह मजीठिया से मिले उन्होंने मजीठिया को कहा, "आओ जी माझे दे जरनैल साहब." फिर दोनों नेता एक कोने में चले गए और बात करने लगे. इसके बाद सुरजीत सिंह रखड़ा भी उनके पास चले गए और तीनों ने काफी देर गर्मजोशी से बात की.

ब्रिकम सिंह मजीठिया ने दिया था बड़ा बयान

चंदूमाजरा और रखड़ा ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करके नया राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) बनाया है. बिक्रम सिंह मजीठिया कुछ दिन पहले ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा था कि वे अकाली दल से नाराज हुए नेताओं को साथ लाने की कोशिश करेंगे.

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. रूठे नेताओं को मनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है. अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए नए चेहरे भी तलाशने शुरू कर दिए हैं. अकाली दल नहीं चाहती कि 2022 की तरह ही इस बार भी पार्टी दो फाड़ होकर लड़ती है तो उसे नुकसान हो सकता है.