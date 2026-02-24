पंजाब: घर के अंदर 28 साल के सुरक्षा गार्ड ने खुद को मारी गोली, हुई मौत, घटना की जांच जारी

Kapurthala News: पंजाब के कपूरथला की ग्रोवर एन्क्लेव कॉलोनी में एक सुरक्षा गार्ड ने बीती रात अपने घर में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने के बाद सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया. घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 28 साल के सचिन के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बद्दूवाल गांव का निवासी था और ग्रोवर एन्क्लेव, न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास अपने परिवार के साथ रह रहा था. सचिन कपूरथला में एक रबर फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था. पुलिस अधिकारी डीएसपी दलजीत सिंह ने पुष्टि की कि सचिन ने अपने माथे पर गैर-कानूनी पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या की.

आत्महत्या के पीछे क्या कारण था?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और 315 बोर की पिस्तौल जब्त कर ली है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सचिन ने यह हथियार कहां से हासिल किया और आत्महत्या के पीछे क्या कारण था. पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सचिन के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ उसके किसी विवाद या तनाव के कारण आत्महत्या करने की संभावना तो नहीं थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आगामी कार्रवाई के लिए गहन छानबीन कर रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस घटना ने कपूरथला के स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया है. सुरक्षा गार्ड के अचानक अपने घर में आत्महत्या करने से कई लोग दंग रह गए हैं. पुलिस का कहना है कि सचिन के मानसिक तनाव और जीवन में चल रही परिस्थितियों की जांच भी की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.