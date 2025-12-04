एक्सप्लोरर
अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ी मुश्किल, अब कोर्ट ने लिया यह फैसला
Bikram Singh Majithia: शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं.
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनकी जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद हैं. उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है.
जानकारी के लि बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL