अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ी मुश्किल, अब कोर्ट ने लिया यह फैसला

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनकी जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद हैं. उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है.

जानकारी के लि बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था.