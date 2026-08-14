स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा

'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा

Maharashtra News In Hindi: निहंग ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया. हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार (13 अगस्त) को हमला किया गया. एक निहंग ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया. हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया. 

अब ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हमले का सटीक मकसद अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जसपाल सिंह तेजा सिंह ऐदल, जिसकी उम्र करीब 62 साल बताई जा रही है ने कथित तौर पर बताया कि वह पंजाब में बढ़ते ड्रग्स के खतरे और बिगड़ती स्थिति को लेकर परेशान था. आरोपी ने कथित तौर पर इसके लिए बादल परिवार को जिम्मेदार माना.

आरोपी ने पूछताछ में यह भी दावा किया कि उसने वही किया, जिसे उसने “वाहेगुरु का आदेश” समझा. हालांकि, पुलिस उसके इस बयान की सत्यता की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमले के पीछे कोई अन्य मकसद तो नहीं था.

निहंग सिख और गुरुद्वारे से जुड़ा था आरोपी

जसपाल सिंह तेजा सिंह ऐदल को कथित तौर पर निहंग सिख बताया जा रहा है. वह गुरुद्वारे से जुड़े सेवादार के तौर पर भी काम करता था. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने अचानक सुखबीर सिंह बादल पर हमला कर दिया. इस हमले में बादल के दाहिने हाथ के अग्रभाग (फोरआर्म) में चोट लगी.

इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया. SPU के PI संतोष केंद्रे ने हमलावर को काबू कर लिया और उसके पास मौजूद हथियार को अपने कब्जे में ले लिया. हमलावर को काबू करने के दौरान PI केंद्रे के दाहिने हाथ के अग्रभाग में भी चोट लगी.

'आपकी बहादुरी को...', सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने वाले जवान से बोलीं हरसिमरत कौर

आरोपी के किसी अन्य लिंक की भी जांच

पुलिस अब आरोपी के बयानों की सत्यता की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस हमले के पीछे किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या किसी व्यापक नेटवर्क की कोई भूमिका तो नहीं थी.

सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा प्राप्त है. घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तत्काल कार्रवाई से हमलावर को काबू में कर लिया गया और आगे के हमले को रोका जा सका. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी बादल के इतने करीब कैसे पहुंचा. इसके अलावा CCTV फुटेज, सुरक्षा व्यवस्था, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनकी प्रतिक्रिया की भी अलग से जांच की जा रही है.

इस घटना स्थल और आरोपी की पृष्ठभूमि को देखते हुए मामले को धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है. फिलहाल नांदेड में स्थिति नियंत्रण में है. आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले में आगे की जांच जारी है. कानून-व्यवस्था और खुफिया स्तर पर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की जा रही है.

PM मोदी और अमित शाह ने जाना सुखबीर सिंह बादल का हाल, सांसद पत्नी ने जताया आभार

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE Nanded News PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा
'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा
पंजाब
'आपकी बहादुरी को...', सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने वाले जवान से बोलीं हरसिमरत कौर
'आपकी बहादुरी को...', सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने वाले जवान से बोलीं हरसिमरत कौर
पंजाब
PM मोदी और अमित शाह ने जाना सुखबीर सिंह बादल का हाल, सांसद पत्नी ने जताया आभार
PM मोदी और अमित शाह ने जाना सुखबीर सिंह बादल का हाल, सांसद पत्नी ने जताया आभार
पंजाब
सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, AAP नेता ने कहा- बेअदबी और गोलीकांड का इंसाफ कब?
सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, AAP नेता ने कहा- बेअदबी और गोलीकांड का इंसाफ कब?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
बिहार
प्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'
प्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
महाराष्ट्र
गणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट
गणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Metro Viral Video: जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget