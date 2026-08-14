'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार (13 अगस्त) को हमला किया गया. एक निहंग ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया. हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया.

अब ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हमले का सटीक मकसद अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जसपाल सिंह तेजा सिंह ऐदल, जिसकी उम्र करीब 62 साल बताई जा रही है ने कथित तौर पर बताया कि वह पंजाब में बढ़ते ड्रग्स के खतरे और बिगड़ती स्थिति को लेकर परेशान था. आरोपी ने कथित तौर पर इसके लिए बादल परिवार को जिम्मेदार माना.

आरोपी ने पूछताछ में यह भी दावा किया कि उसने वही किया, जिसे उसने “वाहेगुरु का आदेश” समझा. हालांकि, पुलिस उसके इस बयान की सत्यता की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमले के पीछे कोई अन्य मकसद तो नहीं था.

निहंग सिख और गुरुद्वारे से जुड़ा था आरोपी

जसपाल सिंह तेजा सिंह ऐदल को कथित तौर पर निहंग सिख बताया जा रहा है. वह गुरुद्वारे से जुड़े सेवादार के तौर पर भी काम करता था. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने अचानक सुखबीर सिंह बादल पर हमला कर दिया. इस हमले में बादल के दाहिने हाथ के अग्रभाग (फोरआर्म) में चोट लगी.

इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया. SPU के PI संतोष केंद्रे ने हमलावर को काबू कर लिया और उसके पास मौजूद हथियार को अपने कब्जे में ले लिया. हमलावर को काबू करने के दौरान PI केंद्रे के दाहिने हाथ के अग्रभाग में भी चोट लगी.

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आरोपी के किसी अन्य लिंक की भी जांच

पुलिस अब आरोपी के बयानों की सत्यता की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस हमले के पीछे किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या किसी व्यापक नेटवर्क की कोई भूमिका तो नहीं थी.

सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा प्राप्त है. घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तत्काल कार्रवाई से हमलावर को काबू में कर लिया गया और आगे के हमले को रोका जा सका. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी बादल के इतने करीब कैसे पहुंचा. इसके अलावा CCTV फुटेज, सुरक्षा व्यवस्था, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनकी प्रतिक्रिया की भी अलग से जांच की जा रही है.

इस घटना स्थल और आरोपी की पृष्ठभूमि को देखते हुए मामले को धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है. फिलहाल नांदेड में स्थिति नियंत्रण में है. आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले में आगे की जांच जारी है. कानून-व्यवस्था और खुफिया स्तर पर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की जा रही है.

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