'आपकी बहादुरी को...', सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने वाले जवान से बोलीं हरसिमरत कौर

महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के पास एक गुरुद्वारे में गुरुवार (13 अगस्त) को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर कथित रूप से हमला किया गया. इस हमले में महाराष्ट्र पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है. महाराष्ट्र पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुखबीर बादल की जान बचाई.

इस बीच वैजनाथ केंद्रे से हरसिमरत कौर बादल ने मुलाकात की है. वैजनाथ केंद्रे को लेकर हरसिमरत कौर ने कहा, "मैं महाराष्ट्र पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे को सलाम करता हूं, जिन्होंने नांदेड़ हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने में वीरतापूर्ण साहस दिखाया."

सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, AAP नेता ने कहा- बेअदबी और गोलीकांड का इंसाफ कब?

'आपकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा'

हरसिमरत कौर ने कहा, "संतोष, आपने सुखबीर बादल और हमलावर के बीच मानव ढाल बनकर खड़े होकर उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. ऐसा करके आपने हमें वर्दी पहनने का सही अर्थ याद दिलाया. कर्तव्य को स्वयं से ऊपर रखना और भय से ऊपर साहस रखना. बादल परिवार आपको हार्दिक धन्यवाद देता है.

उन्होंने आगे कहा, "आपकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. वाहेगुरु आपको शीघ्र स्वस्थ करें. साथ ही, यशोसाई अस्पताल के डॉक्टरों और पूरे स्टाफ को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हमें सांत्वना देने में अथक सेवा की."

नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हुआ हमला

महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के पास एक गुरुद्वारे में बृहस्पतिवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर कथित रूप से हमला करने वाला व्यक्ति पिछले दो वर्षों से वहां ‘सेवादार’ के रूप में काम कर रहा था और पुणे का रहने वाला है.

एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, बादल पर कृपाण से कथित तौर पर हमला करने के बाद उसने कहा, "मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं." इससे पहले पुलिस ने बताया था कि हमलावर सिखों के ‘निहंग’ संमुदाय से जुड़ा है.

PM मोदी और अमित शाह ने जाना सुखबीर सिंह बादल का हाल, सांसद पत्नी ने जताया आभार