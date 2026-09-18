पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पंजाब में हुए हमले को लेकर सियासत गरमा गई है. इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी डर की वजह से बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला करने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “AAP डरी हुई है, इसलिए वह हमारी पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला करने की कोशिश कर रही है. यह पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी दर्शाता है. जब Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी इस तरह के हमलों के प्रति असुरक्षित हैं, तो इसका मतलब है कि पंजाब में आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है.”

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#WATCH | Pathankot, Punjab: On the alleged attack on BJP leader & former Union Minister Ravneet Singh Bittu's convoy near Pathankot, BJP MP Raghav Chadha says, "The AAP is scared; that is why they are attempting to attack our party member, Ravneet Singh Bittu. This also… pic.twitter.com/s9w5yPwdWP — ANI (@ANI) September 18, 2026

अभियान से ध्यान भटकाने की कोशिश- जय इंदर

बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंदर कौर ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “हमारा नशा-मुक्त पंजाब अभियान आज शुरू हो रहा है और यह पूरे पंजाब में चलेगा. आज रवनीत सिंह बिट्टू पर हमले की एक बेहद गंभीर घटना हुई.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे विचार से यह हमला हमारे अभियान से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि वे पंजाब में फैली नशे की समस्या को लेकर सरकार की विफलता से अवगत हैं. उन्होंने नशे की समस्या को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया था. आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको हर जगह नशा दिखाई देगा. यह सब उन्हीं की वजह से है.”

जय इंदर कौर ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. आप जहां भी जाएं, कहीं न कहीं गोली चल रही है, डकैतियां हो रही हैं और आज आप देख लीजिए, इन्होंने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भी हमला कर दिया.”

#WATCH | Pathankot, Punjab: On the alleged attack on BJP leader & former Union Minister Ravneet Singh Bittu's convoy near Pathankot, BJP MP Raghav Chadha says, "The AAP is scared; that is why they are attempting to attack our party member, Ravneet Singh Bittu. This also… pic.twitter.com/s9w5yPwdWP — ANI (@ANI) September 18, 2026

रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...

काफिले पर फेंके गए अंडे और टमाटर

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर पंजाब में हमला हुआ था. बीजेपी नेता ने इस हमले के बाद आरोप लगाया कि इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे.

बताया गया है कि बटाला के पास घासीतपुर गांव के बाहर रवनीत सिंह बिट्टू और उनके काफिले पर कुछ लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके. इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू भागकर गांव के एक घर में घुस गए. यहां उन्होंने हमला करने वाले दो लोगों को अपने पास बैठा लिया.