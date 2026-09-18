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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?

पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?

रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले को लेकर राघव चड्ढा ने AAP पर निशाना साधा. जय इंदर कौर ने भी पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 18 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पंजाब में हुए हमले को लेकर सियासत गरमा गई है. इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी डर की वजह से बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला करने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “AAP डरी हुई है, इसलिए वह हमारी पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला करने की कोशिश कर रही है. यह पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी दर्शाता है. जब Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी इस तरह के हमलों के प्रति असुरक्षित हैं, तो इसका मतलब है कि पंजाब में आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है.”

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अभियान से ध्यान भटकाने की कोशिश- जय इंदर 

बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंदर कौर ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “हमारा नशा-मुक्त पंजाब अभियान आज शुरू हो रहा है और यह पूरे पंजाब में चलेगा. आज रवनीत सिंह बिट्टू पर हमले की एक बेहद गंभीर घटना हुई.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे विचार से यह हमला हमारे अभियान से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि वे पंजाब में फैली नशे की समस्या को लेकर सरकार की विफलता से अवगत हैं. उन्होंने नशे की समस्या को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया था. आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको हर जगह नशा दिखाई देगा. यह सब उन्हीं की वजह से है.”

जय इंदर कौर ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. आप जहां भी जाएं, कहीं न कहीं गोली चल रही है, डकैतियां हो रही हैं और आज आप देख लीजिए, इन्होंने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भी हमला कर दिया.”

रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...

काफिले पर फेंके गए अंडे और टमाटर

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर पंजाब में हमला हुआ था. बीजेपी नेता ने इस हमले के बाद आरोप लगाया कि इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे.

बताया गया है कि बटाला के पास घासीतपुर गांव के बाहर रवनीत सिंह बिट्टू और उनके काफिले पर कुछ लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके. इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू भागकर गांव के एक घर में घुस गए. यहां उन्होंने हमला करने वाले दो लोगों को अपने पास बैठा लिया.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP PUNJAB NEWS
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