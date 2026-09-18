पंजाब में AAP की क्या है रणनीति? मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी प्लान

चंडीगढ़ में पंजाब चुनावी अभियान की तैयारियों को लेकर आज (18 सितंबर) प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछली सरकारें बेईमानी, लूट-खसोट, व्यापारियों को डराने-धमकाने और नशे को बढ़ावा देने के कारण पंजाब को पीछे ले जाती रहीं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है.

20 सितंबर से आप शुरू करेगी डोर-टू-डोर अभियान

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में अपना काम किया है और अब संगठन की जिम्मेदारी है कि सरकार के कामों को घर-घर तक पहुंचाया जाए. सिसोदिया ने बताया कि 20 सितंबर से आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़े पैमाने पर डोर-टू-डोर अभियान शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि पंजाब में 25,332 बूथ हैं और 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य घर-घर जाकर मान सरकार के कामों की जानकारी देंगे.

इस दौरान लोगों को पिछली सरकारों के कार्यकाल की भी याद दिलाई जाएगी. सिसोदिया ने कहा कि इसी के साथ बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनावी अभियान का पैंफलेट जारी करेंगे और 20 सितंबर को खुद धुरी में डोर-टू-डोर अभियान में शामिल होंगे.

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बीते साढ़े चार सालों के काम से पंजाब के लोग खुश

उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता भी घर-घर जाएंगे और सरकार के काम के बारे में बताएंगे. लोगों को याद भी दिलाएंगे कि कैसे साल 2007 से 2017 के बीच भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने पंजाब को नशे में डुबोया. कैसे कैप्टन साहब ने जो वादे किए उनसे सरकार बनते ही मुकरते चले गए. किसी वादे को पूरा नहीं किया, नशे को कम नहीं किया. यह सारी चीजें भी उनको याद दिलाई जाएंगी और सबसे बड़ी चीज बड़े पैमाने पर मेंबरशिप अभियान चलाएंगे.

सिसोदिया ने दावा किया कि मान सरकार ने साढ़े चार साल में अपनी सभी गारंटियां पूरी की हैं और पंजाब के लोग सरकार के कामों से खुश हैं. उन्होंने कहा कि नौजवानों, व्यापारियों और महिलाओं के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षा से माता-पिता भी संतुष्ट हैं.

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