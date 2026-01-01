हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच पड़ेगी बारिश, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

Punjab Weather: पंजाब में ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. आज के बाद अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 01:06 PM (IST)
Punjab Weather Update: पंजाब में आज नए साल के पहले दिन लोगों को घने कोहरे, हल्की बारिश और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है. 5.2 डिग्री तापमान के साथ गुरदासपुर सबसे ठंडा रहा. बता दें कि सुबह से ही पंजाब के कई जिलों में बारिश हो रही है. पटियाला जिले में तड़के 6.20 से ही बारिश हो रही है और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं. 

वहीं अमृतसर और चंडीगढ़ में जीरो विजिबिलिटी रही, लुधियाना में 10 मीटर, पटियाला में 20 मीटर, जबकि हलवारा, गुरदासपुर, पठानकोट, बठिंडा और बल्लोवाल सौंकड़ी में 50 मीटर से कम दृश्यता दर्ज की गई. इस कारण हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है.

आज बारिश और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जो ऊपरी वातावरण में सक्रिय है. आसमान के मध्य स्तर में हवा की एक लंबी पट्टी बनी हुई है, जिस कारण मौसम में बदलाव आ सकता है. दक्षिणी पंजाब और आसपास के इलाकों में ऊंचाई पर तेज हवाएं चल रही हैं.

वहीं उत्तरी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ऊपरी हवा का असर बना हुआ है. इस कारण आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है.

कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाया

वहीं अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, मानसा और लुधियाना में कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है. फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा के कुछ इलाकों में कोल्ड डे (ठंडा दिन) रहने की संभावना है.

इसके अलावा गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला में कहीं-कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है. पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं तरनतारन, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा और संगरूर में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

आने वाले दिनों में मौसम इस तरह रहेगा

आज के बाद अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है. इसके बाद अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटने की संभावना है. इसके पश्चात तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

2 जनवरी – आज गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, मानसा और लुधियाना में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. वहीं पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और लुधियाना के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की आशंका है.

इसके अलावा पठानकोट, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कहीं-कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है. फिलहाल मौसम सूखा बना रहेगा. कोहरे और ठंड को ध्यान में रखते हुए लोगों को सुबह और रात के समय सावधान रहने की सलाह दी गई है.

3 जनवरी – गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और मानसा में बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का असर बना रहेगा.

गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, पठानकोट, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और लुधियाना के कुछ क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. वहीं बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और लुधियाना में कहीं-कहीं घना कोहरा बना रह सकता है. फिलहाल मौसम सूखा रहने की उम्मीद है.

4 जनवरी – पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. वहीं घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

इसके अलावा बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है. फिलहाल मौसम सूखा बना रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतें, खासकर सुबह और देर रात के समय.

Published at : 01 Jan 2026 01:06 PM (IST)
WEATHER UPDATE PUNJAB NEWS
