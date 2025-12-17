Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. रात के तापमान में 0.1 डिग्री तक की कमी आई है, हालांकि यह अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. सबसे कम तापमान आदमपुर में 4.8 डिग्री दर्ज किया गया. आज रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो रहा है.

छाई धुंध की चादर, इस दिन पड़ सकती है बारिश

मौसम विभाग की ओर से 19 से 21 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कल धुंध के कारण फरीदकोट और बठिंडा में विजिबिलिटी सिर्फ 20 से 40 मीटर दर्ज की गई. 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी बन रही है.

14 जिलों में आज घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, आज अफगानिस्तान से जम्मू-कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र की ओर आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. हालांकि 20 दिसंबर को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जो मौसम पर असर डाल सकता है. फिलहाल आज मौसम सूखा रहेगा.

इस दौरान हिमाचल से लगे जिलों सहित अमृतसर, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, संगरूर, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला में घने कोहरे की संभावना है.

लुधियाना का तापमान सबसे ज्यादा

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री से 11 डिग्री तक दर्ज किया गया है. सबसे कम तापमान आदमपुर में 4.8 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि सबसे ज्यादा 11 डिग्री तापमान लुधियाना में रहा. चंडीगढ़ के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई है और अब यह 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है.

इसी तरह होशियारपुर में 6.6 डिग्री और अमृतसर में 7.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं दिन के तापमान में भी 1.2 डिग्री की कमी देखी गई है. बठिंडा में सबसे अधिक 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

20 दिसंबर को बारिश की संभावना

राज्य में 16 से 19 दिसंबर तक मौसम सूखा रहने की संभावना है, जबकि 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके साथ ही 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है.