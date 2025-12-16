हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'किसी को नहीं बख्शा जाएगा', मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या पर बोले CM भगवंत मान

'किसी को नहीं बख्शा जाएगा', मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या पर बोले CM भगवंत मान

Rana Balachauria Murder Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में 3 अपराधियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें इन्हें पकड़ने में लगी है.

By : सचिन कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 11:20 PM (IST)
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी गैंगस्टर्स को संरक्षण नहीं देती है. ये अकाली दल और कांग्रेस के बोए हुए कांटे हैं. सीएम ने ये भी बताया कि मोहली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में 3 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें इन्हें पकड़ने में लगी है. किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा.

मोहाली में सोमवार (15 दिसंबर) शाम को कबड्डी के खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर कर दी गई. इस हत्या की जिम्मेदारी दविंदर बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर ली और दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल लोगों को राणा बलाचौरिया ने पनाह दी थी. 

मोहाली के SSP ने क्या कहा?

हालांकि पंजाब पुलिस कातिलों के इस दावे से सहमत नहीं है और कहा है कि ये हत्या दरअसल कबड्डी के खेल को नियंत्रित करने के लिए हुई है क्योंकि इसमें पैसा है. मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, ''राणा बलाचौरिया का सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में अभी तक कोई रोल सामने नहीं आया है, जैसा कि सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टरों ने दावा किया है. ये हत्या कबड्डी के खेल को नियंत्रित करने के लिए की गई है.

दो अपराधियों ने खिलाड़ी पर की थी फायरिंग- पुलिस

एसएसपी ने आगे कहा, ''हत्या वाली जगह पर तीन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनमें से दो ने फायर किया था जबकि तीसरा इनका सहयोगी था. जांच में अब तक सामने आया है कि हमलावर ये मानते थे कि मृतक का जग्गू भगवानपुरिया गैंग से संबंध था. हमलावरों की पहचान एक हमलावर आदित्य कपूर उर्फ मखन और दूसरा करण पाठक, दोनों अमृतसर के रहने वाले के रूप में हुई है.

पुलिस की टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए जुटी

कपूर के खिलाफ 13 FIR दर्ज हैं जबकि पाठक के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं. ये दोनों डोनी बल और लक्की पटियाल गैंग के लिए काम करते हैं.  पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार करने लिए 12 टीमें टीमें अलग अलग जगह भेजी हैं. 

Published at : 16 Dec 2025 11:20 PM (IST)
Mohali PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Rana Balachauria
