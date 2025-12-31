Punjab Weather: पंजाब में कोहरे के साथ हल्की बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी, जानें मौसम का हाल

Punjab Weather Update: पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जो 1 जनवरी तक जारी रह सकती है. इसके साथ ही अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तापमान में बढ़ोतरी, फिर भी ठंड बरकरार

पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के न्यूनतम तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. फिलहाल तापमान सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री ज्यादा बना हुआ है. इसके बावजूद सुबह और रात के समय ठंड का असर साफ महसूस किया जा रहा है. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुरदासपुर में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

घने कोहरे के कारण राज्य के कई हिस्सों में दृश्यता बेहद कम हो गई है. इसका सीधा असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ा है. चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर कई उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हुई है. अमृतसर, आदमपुर, हलवारा और पठानकोट में विजिबिलिटी शून्य (0 मीटर) दर्ज की गई. वहीं गुरदासपुर और लुधियाना में दृश्यता केवल 10 मीटर, पटियाला में 20 मीटर, बठिंडा में 50 मीटर से कम और बलोवाल सौंखड़ी में 20 से 30 मीटर के बीच रही.

17 जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. इसके अलावा फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

1 जनवरी: पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है. गुरदासपुर, अमृतसर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली में घना कोहरा रह सकता है. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

2 और 3 जनवरी: इन दोनों दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है. हालांकि मौसम के सूखा रहने की उम्मीद जताई गई है.