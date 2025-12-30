हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: दो भाइयों से कुकर्म करने को कहा, इनकार करने पर धारदार हथियार से किया हमला

Punjab: दो भाइयों से कुकर्म करने को कहा, इनकार करने पर धारदार हथियार से किया हमला

Ludhiana News: लुधियाना में युवक ने भाइयों से दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन जब भाइयों ने साफ मना कर दिया तो युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 05:21 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने दो भाइयों से कुकर्म करने को कहा. भाइयों ने कुकर्म करने से इनकार कर दिया तो युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की गुंडागर्दी भी साफ दिखाई दे रही है.

पीड़ितों ने बताया कि वे बल्लोके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते हैं और अक्सर वहां एक युवक से मिलते थे. वह अक्सर उन्हें अपने घर आने के लिए कहता था. पीड़ितों के मुताबिक, जब वे शनिवार रात को उसके घर गए तो उसने उन पर गैर-कुदरती हरकतें करने का दबाव डाला. जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी कि वे चोरी करने आए हैं.
 
5 से 7 युवकों ने पुलिस के सामने भी पीटा

पीड़ितों के मुताबिक, जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया और दोनों भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. आरोप है कि उन्हें पुलिस के सामने भी बेरहमी से पीटा गया. दोनों भाई गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं.

भाइयों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयान दर्ज करने के लिए पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वह उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाएगा. पीड़ित परिवार ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

धमकी के आरोपों से इनकार, कार्रवाई शुरू

जब इस मामले के संबंध में एएसआई ओम प्रकाश से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह की धमकी देने से साफ इनकार कर दिया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 30 Dec 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
