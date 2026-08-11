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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब पर ये वीडियो पोस्ट कर फंसे हरभजन सिंह? केजरीवाल ने पूछा- 'किसके आदेश पर...'

पंजाब पर ये वीडियो पोस्ट कर फंसे हरभजन सिंह? केजरीवाल ने पूछा- 'किसके आदेश पर...'

Arvind Kejriwal on Harbhajan Singh: अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट को शेयर कर दावा किया  है कि हरभजन ने जो दावा किया था वो पूरी तरह फेक था. उन्होंने बीजेपी पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है. 

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक पोस्ट उनके लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकांउट पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया था कि पंजाब में नशे के कारण हालात खराब हैं. हरभजन सिंह द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) बीजेपी पर हमलावर हो गई है.

AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट को शेयर कर दावा किया है कि हरभजन ने जो दावा किया था वो पूरी तरह फेक था. उन्होंने बीजेपी पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है. 

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क्या है मामला?

दरअसल, हरभजन सिंह ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दो व्यक्ति नशे की हालत में दिख रहे हैं. इसको लेकर हरभजन ने अपने पोस्ट दावा किया कि यह वीडियो पंजाब का है. यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसके बाद पंजाब पुलिस ने साफ किया कि यह वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान का है. वीडियो की सत्यता की जांच के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम करने के लिए इस तरह के दावे कर रही है. 

केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'बीजेपी के कई लोगों ने कल ये झूठ एक साथ फैलाया. क्या आदेश PMO से आया था? क्या PMO देश में झूठ फैलाता है?' इस पोस्ट के साथ केजरीवाल ने एक फैक्ट चेक वाली खबर को रीट्वीट किया है. वहीं, मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'हरभजन सिंह तो बीजेपी के कहने पर पंजाब को बदनाम करने पर ही उतर आए, ऐसी भी क्या मजबूरी है उनकी.'

इसके पहले पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने तुरंत पलटवार करते हुए बीजेपी नेता पर राजस्थान के श्री गंगानगर का वीडियो शेयर करने और उसे पंजाब की घटना के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि हरभजन सिंह अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. 

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Published at : 11 Aug 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Drug BJP AAP ARVIND KEJRIWAL HARBHAJAN SINGH PUNJAB NEWS
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