पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घरों का बंटवारा कर दिया है. उन्होंने अमृतसर में स्थित घर को अपनी बेटी राबिया के हवाले कर दिया है. इसके साथ ही सिद्धू ने पटियाला स्थित अपने पुश्तैनी मकान को बेटे करन को देने का फैसला लिया. अपने घरों के बंटवारे को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने किया अपने घरों का बंटवारा

नवजोत सिंह सिद्धू ने फेसबुक पोस्ट में जिक्र करते हुए लिखा, ''करन को मेरे पिता द्वारा बनाया गया पैतृक घर विरासत में मिलेगा और अमृतसर वाला घर बेटी राबिया को मिलेगा. मैंने मां पार्वती के आशीर्वाद से अमृतसर वाला घर बनवाया था. यह घर उस शहर के लोगों को दिए गए वादे का सम्मान करते हुए निर्माण किया था. यहां के लोगों ने कहा था कि चुनाव के बाद मैं प्रवासी पक्षी की तरह उड़ जाऊंगा लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं यहीं रहूंगा.''

मैंने सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा कमाया- सिद्धू

उन्होंने आगे लिखा, ''सांसद के रूप में दो कार्यकाल पूरे होने के बाद भी वह वादा पूरा नहीं हुआ. बिग बॉस से लेकर स्टार टीवी के साथ हिंदी कमेंट्री और फिर कपिल शर्मा शो तक- मैंने 2012 में कदम रखा और उनकी कृपा से मई 2014 में इसे पूरा किया. राजनीति से एक पैसा भी नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा कमाया.''

अमृतसर में सिद्धू का आलीशान घर

अमृतसर के पॉश इलाके में नवजोत सिंह का अलीशान घर है. यह घर देखने में किसी महल की तरह दिखता है. सिद्धू का ये शानदार घर साल 2014 में बनकर तैयार हुआ था. हालांकि वो करीब तीन साल बाद साल 2017 में अपने परिवार के साथ इस घर में शिफ्ट हुए थे. बताया जाता है कि यह करीब 49 हजार 500 वर्ग फीट में फैला हुआ है. घर में बड़ा सा लॉन, गार्डन में शानदार डाइनिंग एरिया, स्विमिंग पूल समेत कई अन्य सुविधाएं हैं.

क्रिकेट से सियासत में रखा कदम

नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट की दुनिया से सियासत में कदम रखा था. वह पहले बीजेपी में रहे और फिर बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए. पंजाब की राजनीति में सिद्धू बड़ा चेहरा हैं. क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने करीब 20 साल बिताए साथ ही कमेंट्री भी की. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू भी राजनीति से जुड़ी रही हैं. उन्होंने कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.