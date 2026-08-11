पंजाब कांग्रेस में अनबन की चर्चाओं के बीच राजा वडिंग बोले- 'चन्नी मेरे बड़े भाई नहीं, वो...'

पंजाब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस में घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद पंजाब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (राजा बरार) का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जब सरकार बनती है तो थोड़ी ऊंच-नीच होती है.

इसके साथ ही कहा कि चन्नी मेरे बड़े भाई नहीं हैं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच की गुटबाजी के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है.

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'हम इकट्ठा हैं और इकट्ठे रहेंगे'

पार्टी में जारी घमासान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, "घमासान वहीं होता है जहां समान होता है. हम पंजाब में चुनाव जीतने जा रहे हैं इसलिए मारामारी है. आज कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है तो ठीक है सरकार बन रही होती है तो ऊंच-नीच होती रहती है. हम इकट्ठा हैं और इकट्ठे रहेंगे."

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच की गुटबाजी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ दौरे पर भी गए थे. इस दौरान उन्होंने कई बैठकें की थीं. हालांकि, चन्नी और अन्य नेता इस बैठक से दूरी बनाते दिखाई दिए थे.

'चन्नी बड़े भाई नहीं, दोस्त हैं'

चरणजीत के साथ चन्नी के साथ चल रहे टकराव पर उन्होंने कहा कि कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने कहा, "चन्नी से कोई गिले शिकवे नहीं है, वो हमारे मुख्यमंत्री थे. बड़ा भाई तो नहीं मानता हूं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे खासे दोस्त रहे हैं." गौर हो कि चन्नी गुट वडिंग को पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनाए से खुश नहीं हैं. चन्नी के समर्थकों ने 3 जुलाई को सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से राजा वडिंग को हटाया जाए. हालांकि, चुनावों के होने के कारण प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव नहीं किया गया और हाईकमान ने तय किया कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे.

अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन पर क्या बोले?

राजा बरार ने अकाली दल और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन की खबरों पर उन्होंने कहा, "अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन का कोई मतलब नहीं है. उनकी जमीन खिसक चुकी है जमीन पर कुछ नहीं है. वो अपनी जमीन तलाश रही है. बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है. ड्रग्स लाने वाला अकाली दल है. इसलिए बीजेपी अलग हुई थी.

अकालियों के बिना बीजेपी 2-4 सीटें जीत जाती है, लेकिन गठबंधन में वो ये भी नहीं जीत सकेगी."

भूपेश बघेल से जुड़े विवादित पोस्टर पर क्या कहा?

पंजाब में भूपेश बघेल के दौरे के दौरान हुए पोस्टर विवाद पर भी राजा बरार ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "पोस्टर किसने लगाया है ये जांच का विषय है. बीजेपी या अकाली दल ने लगाया है. जब-जब भूपेश पंजाब जाते हैं तो झाड़ू हिलते हैं. वो हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर आये, 20 जिलों में मिले. प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल के खिलाफ पोस्टर बाजी की शिकायत हमने पुलिस में शिकायत कर दी है."

बता दें कि भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के दौरान उन्हें ब्रिटिशकालीन का 'जनरल डायर' के तौर पर दिखाते हुए विवादित पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला था. इस पोस्टर में भूपेश बघेल की तुलना जलियांवाला बाग के खलनायक जनरल डायर से की गई थी.

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