Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले पांच दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है. पहाड़ों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट और कोहरे की समस्या बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 27 तारीख तक घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.

लुधियाना में कोल्ड डे, गुरदासपुर सबसे ठंडा

मौसम विभाग के अनुसार लुधियाना में कोल्ड डे दर्ज किया गया है, जबकि बठिंडा, अमृतसर, हलवारा और गुरदासपुर में घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते अधिकतम तापमान में करीब 1.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ है. गुरदासपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसका असर पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर दिख रहा है. ऊपरी वायुमंडल में तेज रफ्तार जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 8 जिलों में ज्यादा ठंड

आज गुरदासपुर, अमृतसर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना और मानसा जिलों में कुछ जगहों पर अधिक ठंड रहने की संभावना है. इसके अलावा अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला और होशियारपुर में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद राज्य के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे ठंड और अधिक बढ़ने की आशंका है.

आने वाले दिनों का अनुमान:

23 तारीख: कई जिलों में घना कोहरा, मौसम शुष्क

24 तारीख: कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा

25 तारीख: घने से बहुत घने कोहरे की संभावना

26 तारीख: घना कोहरा, मौसम शुष्क

27 तारीख: कुछ स्थानों पर कोहरा बना रहेगा

हाईवे पर सफर करने वालों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. 22 तारीख को दिल्ली-अंबाला हाईवे पर घना कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है. वहीं अंबाला-अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली तक के हाईवे पर भी 23 तारीख तक बादल और कोहरा बना रह सकता है.

कोहरे को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने अपील की है कि कोहरे के समय अनावश्यक यात्रा से बचें. वाहन धीमी गति से चलाएं, बार-बार लेन न बदलें और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी न करें. रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करें और पैदल यात्रियों व साइकिल सवारों पर विशेष ध्यान दें.