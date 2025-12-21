Punjab News: पंजाब सरकार ने अभिनेता गुलजार इंदर चहल को इकोनॉमिक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है. इस पद के साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा. यानी उन्हें कैबिनेट मंत्रियों जैसी सभी शक्तियां और अधिकार मिलेंगे. अब वे पंजाब सरकार को आर्थिक नीतियों और फैसलों से जुड़े मामलों में सलाह देंगे. इस नियुक्ति को सरकार का एक अहम फैसला माना जा रहा है.

आर्थिक फैसलों में देंगे सलाह

इकोनॉमिक बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर गुलजार इंदर चहल राज्य की आर्थिक स्थिति, निवेश, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देंगे. सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव और सोच से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से वे सीधे उच्च स्तर पर फैसलों में अपनी भूमिका निभा सकेंगे.

गुलजार इंदर चहल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने हरभजन मान के साथ फिल्म ‘जग जिओंदियां दे मेले’ में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वे ‘हीर रांझा’, ‘आई एम सिंह’, ‘यारा ओ दिलदारा’ जैसी कई चर्चित पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. उनकी यह नियुक्ति फिल्म जगत के लिए भी गर्व की बात मानी जा रही है.

हॉलीवुड तक पहुंचा पंजाबी कलाकार

गुलजार इंदर चहल ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की, लेकिन बाद में उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई. वे पंजाब के पटियाला जिले के पहले ऐसे युवा हैं, जिन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म को प्रोड्यूस किया. वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर’ के वे निर्माता रहे. इस फिल्म में अभिनेता धनुष ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

सरकार का मानना है कि कला, संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े उनके अनुभव का फायदा राज्य की आर्थिक योजनाओं को मिलेगा. उनकी नियुक्ति से न सिर्फ आर्थिक बोर्ड को मजबूती मिलेगी, बल्कि पंजाब की छवि को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है.