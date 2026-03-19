Punjab News: पंजाब ट्रेड कमीशन से आसान होगी कारोबार की राह

Punjab News: पंजाब में कारोबारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भगवंत मान सरकार खूब काम कर रही है. पंजाब सरकार की नीतियों और कामों से राज्य में कारोबारी गतिविधियों में तेजी आई है. इस नौकरी-रोजगार के नए-नए अवसर बन रहे हैं.

पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार विकास किया गया है. बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में निवेश अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं. निवेश के लिए सम्मेलन और रोड शो किए जा रहे हैं.

पंजाब ट्रेड कमीशन से मिलेगी बड़ी सुविधा

पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बड़े उद्योगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में भी व्यापार कारोबार का तेजी से विस्तार हो. इस संकल्प के साथ ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ गठित करने का ऐलान किया गया है. पंजाब ट्रेड कमीशन से राज्य के व्यापारी समुदाय को मज़बूत करने और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों के लिए बिजनेस प्रोसेस को आसान बनाने में मदद मिलेगी.

छोटे कारोबारी और व्यापारियों को मिलेगी मदद

भगवंत मान सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कारोबारी गतिविधियां तेजी से बढ़ें, ताकि स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में नौकरी- रोजगार के अवसर बनें और पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले. पंजाब ट्रेड कमीशन के गठन के बाद व्यापारियों को कारोबार के लिए रूटीन अप्रूवल, डिपार्टमेंटल क्लीयरेंस और रोज़ाना के बिजनेस ऑपरेशन के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. कारोबार के सिलसिले में दफ्तरों में लगने वाला समय बचेगा, तो व्यापारी वर्ग उसका उपयोग अपना कारोबार बढ़ाने में कर सकेंगे.

समय पर मि लेगा समाधान

पंजाब ट्रेड कमीशन के गठन सेव्यापारी समुदाय का समय, मेहनत और पैसा बचेगा. यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जो व्यापारियों के मुद्दों और परेशानियों का जल्दी और आसानी से हल निकालेगा. इसमें बनाई गई व्यवस्था के तहत यह व्यापारियों को समय से समाधान देगा ताकि कारोबार के संचालन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.

10 जिलों में हुई रिव्यूमीटिंग

पंजाब में ट्रेड कमीशन गठित करने के उद्देश्य से फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में रिव्यूमीटिंग हुईं हैं.

इन मीटिंग में, सरकारी नुमाइंदों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित टीमों ने कमीशन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए लोकल दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ ऑपरेशनल तरीकों और ज़िला लेवल पर तालमेल पर चर्चा की है.

व्यापारी, कारोबारी और छोटे-मध्यम बिजनेस पंजाब की आर्थिक रीढ़ हैं. ऐसे में पंजाब सरकार का मकसद राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में पंजाब के भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सके.