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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAAP छोड़कर BJP में गए राघव चड्ढा पर पंजाब कांग्रेस चीफ बोले, 'आप कितने बड़े...'

AAP छोड़कर BJP में गए राघव चड्ढा पर पंजाब कांग्रेस चीफ बोले, 'आप कितने बड़े...'

Punjab News: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने हमला बोलते हुए कहा कि चाहे राघव चड्ढा साहब कितने बड़े ही नेता क्यों न बन जाएं, लेकिन उनका अंतर्मन हमेशा कहेगा कि आपने गलत किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 May 2026 04:48 PM (IST)
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राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की सियासी घटनाक्रम के कई दिनों के बाद भी इस मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चड्ढा ने जो किया है, उससे कुर्ता-पायजामा पहनने वाले नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिसे आम आदमी पार्टी ने एक पहचान दी, सुख सुविधाएं दी और उसके बदले में आपने ने धोखेबाजी की. आपका अंतर्मन हमेशा कहेगा कि आपने गलत किया है.

अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, ''मैं राघव चड्ढा से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम जिस प्रकार से आपने किया है उस पर विचार करें. एक नौजवान साथी, जिसे कोई नहीं जानता था, उसे आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी पहचान दी. इसके लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पंजाब की लैंड क्रूज़र, कपूरथला हाउस और सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया. दफ्तर के रूप में पंजाब भवन का एक फ्लोर राघव चड्ढा के पास था.''

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'राघव चड्ढा का अंतर्मन हमेशा कहेगा कि आपने गलत किया'

उन्होंने आगे कहा, ''यह बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आपने जो किया है, कुर्ता-पायजामा वाले लोगों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है. चाहे चड्ढा साहब आप कितने बड़े ही नेता क्यों न बन जाओ आप, लेकिन आपका अंतर्मन, अवचेतन मन हमेशा कहेगा कि आपने गलत किया है. आप गद्दार हो, आप धोखेबाज हो, आप डर गए हैं.''

'राघव चड्ढा ने जो किया वो नई लीडरशिप पर प्रश्नचिह्न है'

वारिंग ने तंज कसते हुए कहा, ''जिन व्यक्तियों को इतनी सुख सुविधाएं दी गई हों, इंडिया अलायंस की बैठकों में गया हो, अब देख लेंगे. आप पार्टी छोड़कर गए हैं, चड्ढा को राज्यसभा सदस्य बनाना, ये आम आदमी पार्टी का निर्णय ही गलत था. लेकिन जो राघव चड्ढा ने किया है ये नई लीडरशिप पर प्रश्नचिह्न है. हर किसी को लगता है कि चड्ढा जा सकता है, जिसको सबकुछ दिया, जिसकी शादी पर दो-दो मुख्यमंत्री नाचे, तो फिर कोई भी जा सकता है.''

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Published at : 05 May 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Amrinder Singh Raja Warring Punjab News CONGRESS
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