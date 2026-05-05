हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'इनकी औकात नहीं है...', पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती

'इनकी औकात नहीं है...', पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी अगर पंजाब में आती है तो यहां के हर जरूर संसाधन हरियाणा को दे देगी. हालांकि, पंजाब वाले ऐसा होने नहीं देंगे. केजरीवाल ने BJP को चैलेंज किया.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 May 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयार तेज हो गई है. इस बीच सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (AAP) में अंदरूनी राजनीति बढ़ गई है. राघव चड्ढा समेत आप के सात राज्यसभा सांसदों द्वारा बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भड़क गए हैं. आज (मंगलवार, 5 मई) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने विधायकों के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का विरोध जताया. इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक कर बीजेपी पर निशाना साधा.

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, "अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी हरियाणा को दे देंगे, भाखड़ा डैम हरियाणा को दे देंगे, चंडीगढ़ उठाकर हरियाणा को दे देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे. अगर इनकी सरकार आई तो तीनों काले कृषि कानून पंजाब में लागू कर देंगे."

यह भी पढ़ें: 'ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं...' राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की बगावत पर पहली बार खुलकर बोले अरविंद केजरीवाल

'पंजाब में आने की औकात नहीं है'- अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, "यह हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये राज्य को तहस-नहस कर देंगे. पंजाब को रौंद डालेंगे... लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये लोग आ पाएं."

'आक्रमणकारियों को रोकना पंजाब की जिम्मेदारी'

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'जिसने भी आज तक भारत पर आक्रमण किया है, वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका. पंजाबियों ने इन आक्रमणकारियों को अपना खून बहाकर रोका लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है. इसको भी पंजाब वालों को अपने तन-मन और धन से रोकना है. देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को वापस लागू कराना है. यह हम सबकी जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है.'

यह भी पढ़ें: पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 05 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal BJP Punjab News AAP Punjab ElectioN 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं...' राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की बगावत पर पहली बार खुलकर बोले अरविंद केजरीवाल
'ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं...' सांसदों की बगावत पर पहली बार खुलकर बोले अरविंद केजरीवाल
पंजाब
'इनकी औकात नहीं है...', पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती
'इनकी औकात नहीं है...', पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब
Punjab Politics: 'ठुकराए हुए प्रेमी की तरह बर्ताव कर रही है AAP, मूव ऑन नहीं कर पा रही', राघव चड्ढा ने ली चुटकी
'ठुकराए हुए प्रेमी की तरह बर्ताव कर रही है AAP, मूव ऑन नहीं कर पा रही', राघव चड्ढा ने ली चुटकी
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Embed widget