'ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं...' सांसदों की बगावत पर पहली बार खुलकर बोले अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पार्टी के सात सांसदों की बगावत पर खुलकर अपनी बात रखी है. पंजाब के विधायकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत सातों सांसदों का नाम न लेते हुए तीखा हमला किया.

उन्होंने कहा कि ये जो सात लोग गए, ये बीजेपी ने चोरी की है. ये छह सीट पंजाबियों की थी. पंंजाब के लोगों की छह राज्य सभा की सीटें थीं. पंजाब के लोगों की छह राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने डाका डाला है, इसका जवाब फरवरी महीने में आप देना.

पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...

दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जनतंत्र की हत्या कर दी है. देश में कोई पार्टी जीतकर आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ईडी, सीबीआई के जरिए, वोट काटकर पार्टी तोड़ देते हैं. बंगाल के अंदर तांडव चल रहा था. मेरी दिल्ली विधानसभा में मेरे जेल जाने से पहले 1 लाख 48 हजार वोट थे, जब मैं लौटकर आया 42 हजार वोट कट चुके थे, मैं तीन हजार वोट से हार गया. जीतोगे कैसे, जब वोट कट जाएंगे. आज जनतंत्र पर संकट है.

मोदी सरकार गिर जाएगी- अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो पंजाब का पानी हरियाणा को दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ और यूनिवर्सिटी भी छीन ली जाएंगी, हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी की यहां आने की 'औकात नहीं' है. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में पंजाबियों ने पश्चिम से आने वाली हर आपदा को अपने खून से रोका है, लेकिन अब देश के भीतर एक 'दुश्मन' खड़ा हो गया है, जिसे रोकना होगा.

'इनकी औकात नहीं है...', पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती

उन्होंने दावा किया कि पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ लोगों तक यह संदेश पहुंचाना होगा.