हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLudhiana Murder Case: पहले किया सेक्स, फिर बताया 'मेरी सगाई हो गई', बाद में गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट

Ludhiana Murder Case: पहले किया सेक्स, फिर बताया 'मेरी सगाई हो गई', बाद में गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट

Punjab News: लुधियाना के होटल में बॉयफ्रेंड ने महिला की हत्या कर दी. सगाई की बात पर झगड़े के बाद कटर से हमला हुआ, फिर आरोपी ने गला दबा दिया. पुलिस जांच जारी है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Ludhiana Hotel Murder Case: पंजाब के लुधियाना से सामने आए होटल मर्डर केस ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. होटल के कमरे में एक महिला की अर्धनग्न हालत में मिली लाश और आरोपी बॉयफ्रेंड की हालत गंभीर होने के बाद इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस पूछताछ में सामने आई कहानी बेहद चौंकाने वाली और डरावनी है.

कमरा नंबर 203 में हुई थी मुलाकात

पुलिस के अनुसार आरोपी अमित निषाद ने शुक्रवार दोपहर करीब सवा 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को फोन कर जालंधर बाईपास के पास स्थित एक होटल में बुलाया. दोनों ने होटल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 203 लिया और अंदर चले गए. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई.

अमित ने पुलिस को बताया कि कमरे में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. इसी दौरान उसने रेखा को बताया कि उसकी किसी और लड़की से सगाई (एंगेजमेंट) हो चुकी है और वह अब शादी करना चाहता है. यह सुनते ही रेखा बुरी तरह गुस्से में आ गई. उसने गालियां देना शुरू कर दिया और झगड़ा बढ़ गया.

कटर से निजी अंग पर हमला

अमित एंब्रॉयडरी का काम करता है और अपने पास धागा काटने वाला कटर रखता है. होटल के कमरे में भी वह कटर उसके पास था, जिसे उसने टेबल पर रख दिया था. गुस्से में आकर रेखा ने वही कटर उठाया और अमित के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. इस हमले से अमित गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस पूछताछ में अमित ने बताया कि रेखा दूसरा हमला करने वाली थी. इससे पहले अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए. रेखा की नाक और मुंह से खून बहने लगा. इसके बाद अमित ने उसे जमीन पर पटक दिया और दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया. अमित ने स्वीकार किया कि उसने तब तक रेखा का गला दबाए रखा, जब तक उसकी सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं. इस दौरान रेखा तड़पती रही, लेकिन अमित नहीं रुका.

अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार

हत्या के बाद अमित ने पैंट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया. रेखा की लाश कमरे में अर्धनग्न हालत में पड़ी रही. होटल स्टाफ ने जब उससे पूछा तो उसने बहाना बनाया कि वह खाना लेने जा रहा है. इसके बाद वह सीधे CMC अस्पताल पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसे PGI रेफर कर दिया. फिलहाल आरोपी का इलाज PGI में चल रहा है.

जब काफी देर तक अमित वापस नहीं लौटा तो होटल स्टाफ को शक हुआ. उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो बेड पर महिला की लाश पड़ी थी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने होटल को सील कर दिया और कमरा नंबर 203 पर ताला लगा दिया गया.

फॉरेंसिक जांच और सबूत

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए हैं. कमरे से खून से सनी चादरें, बेड, फिंगरप्रिंट और कटर बरामद किया गया है. होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि होटल में किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री तो नहीं हुई थी. DCP रूपिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी अमित निषाद न्यू अमरजीत कॉलोनी, जगीरपुर का रहने वाला है. उसका मृतका रेखा के साथ प्रेम संबंध था. रेखा अपने पति से अलग रह रही थी और वह दो बच्चों की मां थी. अमित कुछ समय से इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन सीधे बताने से डर रहा था.

पुलिस के अनुसार 25 साल के अमित की हाल ही में सगाई हुई थी. परिवार के दबाव में वह शादी करना चाहता था और रेखा से पीछा छुड़ाना चाहता था. इसी वजह से उसने होटल में बुलाकर सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन बात इतनी बिगड़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 14 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
